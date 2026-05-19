 Сеидзо Оноэ на WUF13: города будущего невозможно развивать без искусственного интеллекта | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Сеидзо Оноэ на WUF13: города будущего невозможно развивать без искусственного интеллекта

Джамиля Суджадинова16:47 - Сегодня
Сеидзо Оноэ на WUF13: города будущего невозможно развивать без искусственного интеллекта

На третий день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в центре обсуждений оказались вопросы цифровой трансформации городов, внедрения искусственного интеллекта и развития устойчивых городских систем.

На сессии “Artificial Intelligence for Cities – Urban Planning and Building Smart, Resilient Communities” директор Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ) Сеидзо Оноэ выступил с докладом о роли искусственного интеллекта и цифровых технологий в трансформации городов будущего.

Он подчеркнул, что мир находится в критической точке урбанистического развития: к 2050 году почти 70% населения планеты будет проживать в городах, что требует принципиально новых подходов к планированию и управлению городской средой.

По его словам, именно технологии сегодня становятся ключевым инструментом повышения эффективности городов — от распределения ресурсов до прогнозирования кризисных ситуаций.

«Новые технологии уже сегодня поддерживают планирование, основанное на фактических данных, и помогают местным властям более эффективно распределять ресурсы», — отметил он.

Особое внимание в выступлении было уделено концепции цифровых двойников, которые позволяют моделировать последствия управленческих решений до их фактического внедрения.

«Цифровые двойники позволяют нам моделировать последствия решений еще до их принятия», — подчеркнул он.

Спикер также отметил, что искусственный интеллект уже оказывает значительное влияние на развитие городских сервисов, делая их более инклюзивными и адаптированными к потребностям населения, а также усиливая системы раннего предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Однако, по его словам, технологический прогресс сам по себе не гарантирует устойчивого развития.

«Успех применения ИИ зависит не столько от инноваций, сколько от грамотного управления», — заявил он, подчеркнув необходимость надежных стандартов, управления данными и совместимости систем.

Он отметил, что стандарты играют ключевую роль в формировании единой технологической среды:

«Стандарты создают общий язык для инноваций. Они не только помогают технологиям работать слаженно, но и обеспечивают четкое взаимодействие между компаниями, деловыми партнерами и государством».

Отдельно он обратил внимание на стремительное сближение технологий и необходимость международной координации в этой сфере.

В рамках своего выступления он также напомнил о недавнем участии в третьем Всемирном дне виртуальных миров ООН, где была представлена инициатива с пятью ключевыми приоритетами для городских властей:

— реализация глобальных обязательств на местном уровне;
— создание надежных и инклюзивных систем ИИ;
— повышение качества решений через данные и моделирование;
— обеспечение ответственного социально-экономического роста;
— укрепление международного сотрудничества и развитие стандартов.

Спикер подчеркнул, что участие в таких инициативах поддерживается широкой коалицией структур ООН, что отражает растущую значимость цифровых технологий в социальной и городской политике.

Завершая выступление, он отметил важность практической направленности дискуссий об «умных городах»:

«Мы ориентируемся на реальный практический опыт и влияние технологий на жизнь людей. Наша цель — убедиться, что развитие стандартов и цифровых решений соответствует реальным потребностям городов и их жителей», — заключил он.

Поделиться:
259

Актуально

Мнение

Энергетика, логистика и Южный Кавказ: почему партнерство Баку и Тбилиси важно и ...

Общество

Яркий колорит всемирного форума в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Общество

Эльдар Азизов: «Сильные дожди в Баку показали необходимость реформ в управлении ...

Мнение

Тень «Штази» над Европой: методы восточногерманской спецслужбы снова в действии?

Общество

Завершился третий день 13-й сессии Всемирного форума городов

WUF13: Казахские активисты привлекли внимание к обмелению Каспийского моря

Яркий колорит всемирного форума в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Возобновляется движение пассажирского поезда Баку-Тбилиси-Баку

С завтрашнего дня в Баку начнут штрафовать за выезд на временные спецполосы

Супруга генерала Алиханова также начала адвокатскую деятельность

«Евровидение-2026»: Когда и как голосовать за Азербайджан? - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере градостроительства

Сегодня, 18:30

Завершился третий день 13-й сессии Всемирного форума городов

Сегодня, 18:25

Хикмет Гаджиев: В процессе развития городов Азербайджан сочетает модернизацию с сохранением исторических традиций

Сегодня, 18:15

WUF13: Казахские активисты привлекли внимание к обмелению Каспийского моря

Сегодня, 18:05

Яркий колорит всемирного форума в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18:01

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

Сегодня, 17:46

«Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «МК»

Сегодня, 17:44

Энергетика, логистика и Южный Кавказ: почему партнерство Баку и Тбилиси важно и для Армении?

Сегодня, 17:30

Дороги, велодорожки и снос старого жилья: Глава ИВ рассказал, как Баку стал примером современного урбанизма

Сегодня, 17:22

Мэттью Бах: города переходят от пилотных ИИ-проектов к реальной практике

Сегодня, 17:15

Фархад Мамедов: Кому выгодна кампания против Азербайджана в Турции?

Сегодня, 17:12

Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на ЧМ-2026, это шестой турнир для него

Сегодня, 16:55

Сеидзо Оноэ на WUF13: города будущего невозможно развивать без искусственного интеллекта

Сегодня, 16:47

Али Алрауф на WUF13: «Будущее городов за молодыми специалистами»

Сегодня, 16:38

Эльдар Азизов: «Сильные дожди в Баку показали необходимость реформ в управлении стоками»

Сегодня, 16:35

WUF13: от глобальных стратегий к реальным голосам жителей городов

Сегодня, 16:34

Рашад Ханларов назначен советником по вопросам образования в Великобритании

Сегодня, 16:32

В Азербайджане долю поездок на автомобилях и такси планируется снизить до 30%

Сегодня, 16:28

Тень «Штази» над Европой: методы восточногерманской спецслужбы снова в действии?

Сегодня, 16:22

Президент Хорватии отклонил кандидатуру нового посла Израиля

Сегодня, 16:18
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25