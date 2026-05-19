Сеидзо Оноэ на WUF13: города будущего невозможно развивать без искусственного интеллекта

На третий день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в центре обсуждений оказались вопросы цифровой трансформации городов, внедрения искусственного интеллекта и развития устойчивых городских систем.

На сессии “Artificial Intelligence for Cities – Urban Planning and Building Smart, Resilient Communities” директор Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ) Сеидзо Оноэ выступил с докладом о роли искусственного интеллекта и цифровых технологий в трансформации городов будущего.

Он подчеркнул, что мир находится в критической точке урбанистического развития: к 2050 году почти 70% населения планеты будет проживать в городах, что требует принципиально новых подходов к планированию и управлению городской средой.

По его словам, именно технологии сегодня становятся ключевым инструментом повышения эффективности городов — от распределения ресурсов до прогнозирования кризисных ситуаций.

«Новые технологии уже сегодня поддерживают планирование, основанное на фактических данных, и помогают местным властям более эффективно распределять ресурсы», — отметил он.

Особое внимание в выступлении было уделено концепции цифровых двойников, которые позволяют моделировать последствия управленческих решений до их фактического внедрения.

«Цифровые двойники позволяют нам моделировать последствия решений еще до их принятия», — подчеркнул он.

Спикер также отметил, что искусственный интеллект уже оказывает значительное влияние на развитие городских сервисов, делая их более инклюзивными и адаптированными к потребностям населения, а также усиливая системы раннего предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

Однако, по его словам, технологический прогресс сам по себе не гарантирует устойчивого развития.

«Успех применения ИИ зависит не столько от инноваций, сколько от грамотного управления», — заявил он, подчеркнув необходимость надежных стандартов, управления данными и совместимости систем.

Он отметил, что стандарты играют ключевую роль в формировании единой технологической среды:

«Стандарты создают общий язык для инноваций. Они не только помогают технологиям работать слаженно, но и обеспечивают четкое взаимодействие между компаниями, деловыми партнерами и государством».

Отдельно он обратил внимание на стремительное сближение технологий и необходимость международной координации в этой сфере.

В рамках своего выступления он также напомнил о недавнем участии в третьем Всемирном дне виртуальных миров ООН, где была представлена инициатива с пятью ключевыми приоритетами для городских властей:

— реализация глобальных обязательств на местном уровне;

— создание надежных и инклюзивных систем ИИ;

— повышение качества решений через данные и моделирование;

— обеспечение ответственного социально-экономического роста;

— укрепление международного сотрудничества и развитие стандартов.

Спикер подчеркнул, что участие в таких инициативах поддерживается широкой коалицией структур ООН, что отражает растущую значимость цифровых технологий в социальной и городской политике.

Завершая выступление, он отметил важность практической направленности дискуссий об «умных городах»:

«Мы ориентируемся на реальный практический опыт и влияние технологий на жизнь людей. Наша цель — убедиться, что развитие стандартов и цифровых решений соответствует реальным потребностям городов и их жителей», — заключил он.