Мэттью Бах: города переходят от пилотных ИИ-проектов к реальной практике

На третий день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в центре внимания оказались практические подходы к внедрению искусственного интеллекта и геопространственных технологий в городское планирование и устойчивое развитие.

Как сообщает 1news.az, на сессии “Artificial Intelligence for Cities – Urban Planning and Building Smart, Resilient Communities” региональный директор ICLEI Europe Мэттью Бах представил масштабное выступление о деятельности ICLEI и роли геоискусственного интеллекта в трансформации городов. Он начал с представления организации, подчеркнув, что ICLEI — это глобальная сеть местных и региональных органов власти, объединяющая более 2500 городов, поселков и регионов по всему миру через около 27 региональных офисов. По его словам, организация работает над широким спектром направлений — от климатической политики и биоразнообразия до мобильности и природоориентированных решений, а сегодня все более активно развивает направление «зеленой цифровой трансформации».

Бах отметил, что это направление тесно связано с развитием искусственного интеллекта и опирается на европейские регуляторные и программные рамки, включая Закон об ИИ (AI Act) и инициативы программы «Цифровая Европа», а также международные механизмы стандартизации и сотрудничество с техническими рабочими группами МСЭ-Т.

Особое внимание он уделил портфолио ICLEI, включающему исследовательские проекты, инновационные инициативы, фонд поддержки городов при участии Google.org, программы развития компетенций, а также прикладные методические руководства.

В центре его выступления оказались два ключевых инструмента: руководство по ответственному применению ИИ в климатической политике городов и новое руководство по GeoAI для городских планировщиков, разработанное совместно с UN-Habitat.

Он пояснил, что GeoAI представляет собой сочетание геопространственной аналитики и искусственного интеллекта, позволяющее анализировать и моделировать городские процессы на основе пространственных данных.

«Здесь нет ничего мистического, но это очень мощный инструмент», — отметил он. Бах выделил три ключевых тренда: ускоренное развитие исследовательских моделей, активный рост рынка цифровых решений и переход городов от пилотных проектов к полноценному операционному использованию ИИ.

Он также обозначил пять ключевых сфер применения GeoAI: землепользование и инфраструктура, городские услуги, административные процессы, управление рисками катастроф и общественное здравоохранение.

Среди практических примеров он привел систему автоматического картирования зданий BEAM, климатическое моделирование в Барселоне, анализ повреждений инфраструктуры в Турции и налоговое картирование в Демократической Республике Конго.

По его словам, GeoAI открывает значительные возможности для повышения эффективности городского управления, улучшения прогнозирования и расширения участия граждан в процессах планирования.

«ГеоИИ дает доступ к более адаптивному принятию решений на основе данных», — подчеркнул он. В то же время он обозначил ряд ключевых вызовов: нехватку специалистов, проблемы управления данными, качество информации и экологическое воздействие технологий, включая энергопотребление систем ИИ. Завершая выступление, Бах подчеркнул необходимость системного подхода:

«Руководства и тулкиты помогают нам двигаться вперед, но реальный прогресс возможен только через партнерства, институциональное управление и развитие кадрового потенциала», — заключил он.

Джамиля Суджадинова