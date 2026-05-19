Касаясь значимости WUF13 и факторов, обусловивших его проведение в Азербайджане, прежде всего я хотел бы еще раз затронуть тезисы, отмеченные Президентом вчера на открытии мероприятия.

Во-первых, Президент особо подчеркнул, что азербайджанский народ обладает богатой градостроительной культурой. История зарождения городов в Азербайджане относится к периоду до нашей эры. Здесь можно отметить город Габалу, который был столицей древней Кавказской Албании, а также город Нахчыван и другие древние и средневековые азербайджанские города. Сегодня на основе этих богатых традиций и опыта в Азербайджане развиваются и наши современные города.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

«В процессе развития городов Азербайджан сочетает модернизацию с сохранением исторических традиций. Сегодня столица Баку является прекрасным тому примером, и это признано во всем мире. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включен ряд исторических объектов Азербайджана, в том числе и города Баку».