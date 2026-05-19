Азербайджан растет: население страны продолжает увеличиваться

В январе-марте текущего года численность населения страны увеличилась на 5814 человек, или на 0,1 процента, и по состоянию на 1 апреля 2026 года достигла 10 млн 268 тыс. 165 человек.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по статистике, из общей численности населения 54,3 процента составляют городские жители, 45,7 процента - сельские жители, 49,8 процента - мужчины, а 50,2 процента - женщины.

По данным Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в соответствии с «I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», утвержденной соответствующим Распоряжением Президента Азербайджана, к 1 мая этого года в восстановленные населенные пункты освобожденных от оккупации территорий вернулись 33 тыс. 270 бывших вынужденных переселенцев.

Таким образом, общее число людей, проживающих, работающих и получающих образование на освобожденных от оккупации территориях, составило 84 тыс. 370 человек.