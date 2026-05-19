В истории WUF впервые по инициативе Азербайджана проведен Форум НПО WUF13 - ФОТО

При организации Агентства НПО Азербайджана и в партнерстве с Платформой НПО Глобального Юга, объединяющей НПО из 116 стран, впервые в истории WUF проведен Форум НПО WUF13.

Как сообщает Report, на церемонии открытия исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах заявила, что данный Форум является историческим событием для WUF.

Она отметила важную роль гражданского общества в вопросах градостроительства и в процессе принятия решений.

Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обратил внимание на то, что Азербайджан посредством активной дипломатии превратился в важную платформу для продвижения сотрудничества между Глобальным Севером и Глобальным Югом, а также для развития эффективного диалога.

Он также подчеркнул, что на загрязненных минами территориях Карабаха и Восточного Зангезура строятся новые города и возрождается жизнь, и отметил готовность Азербайджана поделиться своим опытом с зарубежными партнерами.

Бывший исполнительный директор UN-Habitat Маймуна Мохд Шариф заявила, что будущее городов должно формироваться не только правительствами, но и при участии местных сообществ и гражданского общества.

Директор Офиса ООН по сотрудничеству Юг — Юг Дима Аль-Хатиб назвала Платформу НПО Глобального Юга фантастическим проектом и поздравила Азербайджан с ее учреждением.

Член Организационного комитета WUF13, председатель правления Агентства НПО Азербайджана Айгюн Алиева сообщила, что представляемая ею структура и впредь будет вносить вклад в формирование здоровых отношений между местными и зарубежными НПО.

Бывший секретарь правления UN-Habitat Кристиан Менса поздравил Платформу с созданием на WUF13 хаба гражданского общества для местных и зарубежных НПО.

Заместитель Генерального секретаря Платформы по Латиноамериканскому региону, бывший министр иностранных дел Эквадора Луис Гальегос подчеркнул, что глобальное партнерство не ограничивается только государствами — международные организации, частный сектор, НПО, местные сообщества, академические круги и другие заинтересованные стороны также должны участвовать в этом процессе.

После церемонии открытия состоялась панельная дискуссия на тему «Устойчивое и инклюзивное городское развитие».

В Форуме НПО WUF13 приняли участие около 800 представителей зарубежных и местных неправительственных организаций.