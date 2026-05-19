WUF13: Казахские активисты привлекли внимание к обмелению Каспийского моря

На третий день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13), наряду с дискуссиями о технологиях, урбанистике и устойчивом развитии, отдельное внимание участников привлекли гражданские и молодежные инициативы, поднимающие экологические вопросы на международный уровень.

Корреспонденту 1news.az удалось поближе познакомиться с казахскими активистами молодежного движения «Жаңа адамдар», представившими на форуме перформанс, посвященный проблеме обмеления Каспийского моря.

По словам представителей движения, участие в WUF13 стало для них попыткой вывести экологическую проблему региона на глобальную повестку.

Как отметил активист и лидер проекта «Антитрэш» Бауржан, команда приехала на форум с конкретной миссией - привлечь внимание к экологическому состоянию Каспийского моря.

«Мы молодежное движение “Жаңа адамдар”. Мы пришли на этот форум, чтобы акцентировать внимание на проблеме Каспийского моря, а точнее на его обмелении. Мы пришли со своей командой, чтобы показать и говорить о проблеме», — заявил он в комментарии 1news.az.

Он подчеркнул, что ключевой идеей их инициативы является необходимость международного сотрудничества прикаспийских стран.

«Наша главная цель была поднять инициативу на международный уровень. Один из главных месседжей, который мы хотели донести, чтобы все прибрежные страны Каспийского моря объединились и решили эту проблему сообща, так как уровень обмеления уже десятилетиями бьет рекорды», — отметил Бауржан.

Отдельно активист обратил внимание на экологическую ситуацию в Актау, где, по его словам, наблюдается заметное снижение уровня воды.

«Со стороны Актау у нас очень сильно снизился уровень воды», — добавил он.

В рамках форума участники представили перформанс под названием “Safe to the Caspian Sea”, который, по их словам, является визуальной интерпретацией экологической проблемы региона.

«Сегодняшняя цель, перформанс “Safe to the Caspian Sea”, это визуал того, как можно обратить внимание на проблему Каспийского моря», — пояснил лидер проекта.

Бауржан также подчеркнул, что деятельность движения направлена не только на экологическую повестку, но и на изменение общественного мышления.

«Одной из наших ключевых задач является изменение мышления людей в Казахстане, поднимать патриотизм», — сказал он, добавив, что участие в WUF13 стало для них первым опытом выхода на международную площадку такого уровня.