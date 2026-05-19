Страны ОТГ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере градостроительства

Страны-члены Организации тюркских государств (ОТГ) подписали в Баку меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере городского и территориального планирования и устойчивого развития.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в ходе Городского диалога высокого уровня ОТГ в азербайджанском павильоне на выставке "Urban Expo" в рамках WUF13.

На мероприятии собрались высокопоставленные представители правительств, муниципалитетов, частного сектора, науки и гражданского общества для обсуждения вопросов урбанизации в регионе и поиска решений актуальных городских проблем.