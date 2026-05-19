Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии на ЧМ-2026, это шестой турнир для него

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил вызов в сборную Португалии на предстоящий чемпионат мира 2026 года, который пройдёт летом в США, Канаде и Мексике.

41-летний форвард попал в окончательную заявку национальной команды.

Для Криштиану Роналду это будет шестой чемпионат мира в карьере. Впервые португалец принял участие в главном международном турнире в 2006 году в Германии.

Роналду является рекордсменом по количеству голов в составе национальных команд в мире. На его счету 143 забитых мяча в 226 матчах. Соперниками Португалии в группе K на ЧМ-2026 станут сборные ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

Источник: Чемпионат