«Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «МК»

Группа вооруженных людей в масках ворвалась в здание редакции «Московского комсомольца» («МК») в Москве на улице 1905 года.

Неизвестные люди, на одежде которых нет никаких опознавательных знаков, отказались предъявить документы и объяснить, что им нужно, передает издание.

Ворвавшиеся в помещение ведут себя грубо, однако сопротивление им не оказывалось. На пункте охраны они в нецензурной форме попросили не препятствовать им и прошли дальше.

По словам главного редактора издания Павла Гусева, мужчины направились не в редакцию «МК», а к арендаторам помещения, заблокировав весь третий этаж. Гусев лично пытался поговорить с неизвестными, но они в грубой форме отказали ему в разговоре.

На другие этажи они не идут, кроме того этажа, куда они ворвались — это третий этаж, где у нас арендаторы находятся. Люди без всяких опознавательных знаков, в масках, с оружием, с молотками и прочее. Кто-то в шортах, кто-то в майках. Забаррикадировали третий этаж шкафами

Главред добавил, что на третий этаж никого не пускают. На место вызвали представителей правоохранительных органов.

Заместитель генерального директора издательского дома «МК» Олег Воробьев также подтвердил, что действия неизвестных в камуфляже не связаны с деятельностью «Московского комсомольца». Несмотря на происходящее, редакция работает в штатном режиме, никаких ограничений нет.

«Это произошло в 12:44. Если мне не изменяет память, их было девять человек. (...) Бесцеремонно оттолкнули охрану и прошли в здание редакции», — поделился он, добавив, что, вероятно, некие силовики проводят на третьем этаже следственные действия.

Финансовый директор «МК» Екатерина Черешкина, в свою очередь, рассказала, что обыск идет у АНО «Консорциум медтехники», которая работает по госконтрактам. Она уточнила, что компания заехала в здание в прошлом году.

На данный момент обстановка возле дома № 7 на улице 1905 года, где находится редакция «МК», спокойная. Рядом со зданием дежурят несколько правоохранителей.