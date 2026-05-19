Эмин Амруллаев встретился с новоназначенным заместителем гендиректора ЮНЕСКО

Министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках Всемирного образовательного форума встретился с новоназначенным заместителем генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Гун Шэн.

Об этом министр написал в своем аккаунте в соцсети X.

«В ходе встречи мы обменялись мнениями о расширении сотрудничества в сфере образования, совместном участии в глобальных инициативах и внедрении инновационных подходов», — сообщил он.