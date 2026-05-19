Трамп: Си Цзиньпин заверил США в отсутствии планов поставлять оружие Ирану

Руководство КНР заверило администрацию США в отсутствии намерений поставлять оружие Ирану.

Как передает ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] заверил меня в том, что он не направляет никаких вооружений Ирану. Это прекрасное обещание. Я верю ему на слово. Ценю эту [позицию Пекина]", — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Глава администрации США нанес государственный визит в КНР 14-15 мая.