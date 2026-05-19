Трамп об Иране: нам придется нанести по ним очередной крупный удар

First News Media21:00 - Сегодня
Соединенные Штаты будут готовы нанести новый удар по Ирану, если решат действовать таким образом.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Возможно, нам придется нанести по ним очередной крупный удар. Пока не уверен», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

В понедельник американский лидер заявил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность выйти на договоренность с Тегераном.

