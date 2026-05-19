Туристы принялись делать селфи на туше кита Тимми - ВИДЕО

First News Media22:00 - Сегодня
Туристы принялись делать селфи на туше горбатого кита Тимми, выброшенной к датскому острову Анхольт.

Об этом сообщает Blue News.

Путешественники выкладывают в сеть фотографии и видео, на которых несколько человек забираются на тушу животного и делают снимки. Один из таких туристов выступил в защиту своих действий на телеканале RTL.

«Впервые в жизни у меня была возможность взобраться на кита. Разве это священный прах? Нет, это останки животного!» — сказал.

В социальных сетях такое поведение было охарактеризовано как неуважительное. Тем временем власти Дании выпустили срочное предупреждение о недопустимости приближения к туше.

В результате разложения внутри кита скапливаются газы, которые не могут выйти наружу из-за толстого слоя жира, напомнили власти. Это может привести к взрыву туши.

Кроме того, экстренные службы предупредили туристов о возможных заболеваниях и бактериях, переносчиками которых может быть кит.

В ночь на 23 марта Тимми запутался в сетях и застрял на песчаной отмели побережья Любекской бухты. Его заметили прохожие. Попытки спасти животное долго не давали результатов: его несколько раз снимали с мели разными способами, но он застревал снова. В начале мая кита отбуксировали в пролив Скагеррак, и он уплыл.

Однако с 10 мая спасатели перестали получать сигналы с GPS-датчика на теле Тимми. Его тушу позже выбросило на берег острова.

