В Новханы горит известный отель — ВИДЕО

В посёлке Новханы вспыхнул сильный пожар на территории известного гостинично-туристического комплекса «AF Hotel».

По имеющейся информации, масштаб возгорания быстро увеличивается, огонь охватывает здание комплекса.

Как сообщили nocomment.az проживающие поблизости жители, с территории отеля внезапно начал подниматься густой чёрный дым, после чего пламя стремительно распространилось по зданию. По словам очевидцев, сильный ветер способствует быстрому распространению огня, в районе ощущается резкий запах дыма.

На место происшествия оперативно были привлечены значительные силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, а также большое количество пожарной техники.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара и предотвращению его распространения на соседние здания. Информация о пострадавших пока не поступала.