Азербайджано-белорусские отношения развиваются на уровне стратегического партнерства

19 мая председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко вслед за двусторонней встречей выступили с заявлением для прессы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Сахиба Гафарова довела до внимания, что Игорь Сергеенко в рамках своего официального визита в Азербайджан также представляет Беларусь на 13-й сессии Всемирного форума городов, и накануне принял участие в церемонии открытия форума. Она отметила, что этот момент наглядно демонстрирует суть азербайджано-белорусских отношений. По ее словам, как отметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, эти взаимоотношения выдержали проверку временем, и ни у кого не вызывает сомнения то, что Беларусь и Азербайджан — надежные друзья.

Сказав, что сегодня отношения двух стран развиваются по всем направлениям и уже носят характер стратегического партнерства, имея опорой искреннюю дружбу, конструктивный диалог, а также взаимные доверие и поддержку, председатель Милли Меджлиса особо подчеркнула роль дружественных связей между главами двух государств, взаимных визитов и встреч на высшем уровне в развитии связей.

С. Гафарова с удовлетворением отметила, что и наши межпарламентские связи соответствуют нынешнему уровню отношений между нашими странами. Наши законодательные органы сотрудничают в таких международных организациях, как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея СНГ и Азиатская парламентская ассамблея (АПА). Парламент Беларуси получил статус наблюдателя в АПА именно в период председательства Милли Меджлиса в этой структуре.

В качестве одной из важных платформ также подчеркивалась значимость Парламентской сети Движения неприсоединения, созданной по инициативе Президента Ильхама Алиева и в которой в настоящее время председательствует Милли Меджлис.

В завершение С. Гафарова вновь отметила, что связи между парламентами Азербайджана и Беларуси находятся на очень хорошем уровне.

В свою очередь, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси И. Сергеенко также упомянул свое участие в 13-й сессии Всемирного форума городов по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко и указал на впечатляющий масштаб организованного на высоком уровне мероприятия. Гость, кроме того, рассказал об опыте своей страны и достигнутых ею успехах в сфере градостроительства и урбанизации.

Коснувшись также отношений между нашими парламентами, И. Сергеенко выразил удовлетворение их высоким уровнем: «Сегодня, можно сказать, для нас нет закрытых тем, мы беседуем открыто, говорим слова поддержки и дружбы, мы ведем обмен опытом. Как отметил гость, созданные в наших парламентах группы дружбы играют существенную роль в активизации межпарламентского диалога. В сегодняшних встречах участвуют также как руководящие группами дружбы депутаты, так и члены Совета Республики нашей страны».