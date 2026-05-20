Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу и увольнении в запас

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 июля 2026 года граждан страны на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Глава государства постановил с 1 по 30 июля 2026 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2008 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1996-2007 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах АР.

Президент также постановил с 1 по 30 июля 2026 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы.

Кабинету министров поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.