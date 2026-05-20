Министр Зимбабве высоко оценил успехи Азербайджана в развитии жилищного сектора - ЭКСКЛЮЗИВ

«Дискуссии, которые проходят здесь, касаются того, как преодолеть жилищный кризис, повысить устойчивость местных сообществ и преобразовать стихийные поселения в благоустроенные городские районы».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил профессор Пол Мавима, министр национального жилищного строительства и социальных благ Республики Зимбабве, в рамках четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Только что завершившийся диалог продемонстрировал широкий спектр решений. В то же время он позволил глубже понять реалии, с которыми сталкиваются разные страны, и то, как правительства, общественность и другие заинтересованные стороны работают над улучшением ситуации», — отметил министр национального жилищного строительства и социальных благ Республики Зимбабве Пол Мавима.

По его словам, данный форум чрезвычайно полезен для представителей власти и законотворцев, поскольку позволяет получить ценные знания и практические идеи, которые впоследствии можно применить в собственных странах.

Глава ведомства также поделился своими впечатлениями от визита: «Хочу отметить, что у вас прекрасная страна — поистине прекрасная. Уровень развития, особенно в жилищном секторе, производит глубокое впечатление. Меня отдельно поразила статистика: около 95% домохозяйств здесь являются собственниками жилья. Видно, что правительство проводит колоссальную работу по расширению доступа к недвижимости на доступных условиях — и не просто путем прямого предоставления готовых квартир, а за счет строительства и обеспечения их доступности через механизмы льготного финансирования. Я считаю, что это сильная модель, у которой другие могли бы поучиться».

Министр подчеркнул, что Баку исключительно чистый, прекрасно организованный город и, очевидно, продолжает активно развиваться: здесь регулярно появляются новые здания и элементы инфраструктуры.

«И, конечно же, люди. Местные жители невероятно гостеприимны. Мы искренне наслаждаемся нашим пребыванием здесь и благодарны как правительству, так и народу Азербайджана за столь теплый прием», — заключил Пол Мавима.