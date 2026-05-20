Светлана Дружинина записала видео из бакинского аэропорта и вспомнила съёмки в Азербайджане - ВИДЕО

90-летняя известная российская актриса и режиссёр, народная артистка РФ Светлана Дружинина оказалась в бакинском аэропорту во время транзитной пересадки и записала видеообращение, в котором поделилась своими воспоминаниями о съёмках в Азербайджане.

«Ну вот, мы в Баку. У нас пересадка. Через 4 часа мы будем вылетать отсюда. Очень интересно. В самолёте стюардессы все говорили на двух языках - на английском и азербайджанском. Но когда увидели нас, стали говорить ещё и по-русски, объявлять всё, что нас ожидает. Мы выходили одни из последних и сказали: «Спасибо, нас очень хорошо посадил лётчик». Все сразу заговорили по-русски, сказали «Спасибо вам огромное за добрые слова», – отмечает С.Дружинина.

Режиссер отметила, что рассказала стюардессам о том, что в Баку проходили съемки ее фильма «Дульсинея Тобосская»: «Гейдар Алиев разрешил нам снимать везде и всюду, и даже потом нас поздравил и поблагодарил. Нас помнят, любят и говорят по-русски, когда говоришь любезно. Будем жить долго и счастливо».

Отметим, что фильм Светланы Дружининой «Дульсинея Тобосская» снимался летом 1980 года. Натурные съёмки проходили в Азербайджане. Городские планы снимали в Баку (улицы Толедо - в Ичеришехер), пейзажи Испании и окрестности Тобосо - в Гобустане.