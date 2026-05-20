 Дело Салеха Самедова: в суде назвали точную сумму присвоенных средств
Дело Салеха Самедова: в суде назвали точную сумму присвоенных средств

First News Media14:57 - Сегодня
Состоялось первое судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя Совета старейшин Имишлинского района Салеха Самедова, расследованием которого занималась Служба государственной безопасности (СГБ). 

По информации издания «Unikal», на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Лейлы Аскеровой-Мамедовой государственный обвинитель Фуад Мусаев зачитал обвинительный акт. Согласно документу, Самедов обвиняется в присвоении 200 тысяч манатов. Комментируя обвинение, подсудимый признал свою вину лишь частично. Из-за нехватки времени следующее заседание суда было назначено на 10 июня.

Напомним, что Салеху Самедову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. 

Скандал вокруг экс-председателя начался в прошлом году во время мероприятия, посвященного 9 Мая — Дню Победы над фашизмом, где он фактически сам себя скомпрометировал. Выступление районного старейшины под флагом СССР и с «Георгиевской лентой» на груди, которая считается символом российской империи, вызвало резкое общественное осуждение. После этого инцидента Самедов был освобожден от занимаемой должности, а спустя некоторое время СГБ выявила его коррупционные преступления. Бывший глава совета находится под арестом уже один год.

