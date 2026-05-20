Мари Хукман: «Для меня большая честь быть в Баку - это прекрасный город с интересной исторической архитектурой»

«Это первый случай в истории Всемирного форума городов, когда столь сильный акцент сделан именно на вопросах жилья и неформальных поселений, что придает мероприятию особую значимость».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщила Мари Хукман профессовр Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, Южная Африка, в рамках четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, для нее большая честь присутствовать на этом мероприятии: «Баку - прекрасный город. Вчера нам также рассказали об истории города и развитии его исторической архитектуры, что было крайне интересно».

«Конечно, будучи преподавателем урбанистики и городского планирования, я привыкла смотреть на города через призму критического анализа. С этой точки зрения у меня вызывают определенные вопросы участки за строительными ограждениями, где, судя по всему, идет снос. Глядя на спутниковые снимки, можно заметить, что некоторые неформальные кварталы города расчищаются — вероятно, для освобождения места под более масштабную городскую застройку. Лично у меня это вызывает некоторую обеспокоенность, хотя я также понимаю тот экономический этап, который сейчас переживает Азербайджан», — отметила профессор.

При этом эксперт добавила, что на форуме было озвучено видение властей по этому вопросу: «Тем не менее сегодня мы услышали выступление министра экономики о планах правительства, включая вопросы переселения жителей и усилия по легализации по крайней мере части таких стихийных поселений».

Мари Хукман также высоко оценила организацию самого саммита. По ее словам, это первый форум WUF на ее памяти, который проходит на стадионе, и это весьма инновационный подход: «Площадка адаптирована очень креативно: здесь приятно находиться и в ней очень легко ориентироваться. Навигация отличная, брендинг выполнен великолепно, да и в целом организация на высоком уровне», — подытожила Мари Хукман.