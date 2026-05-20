Кайли Миноуг впервые сообщила о повторном онкологическом диагнозе - ВИДЕО

Всемирно известная австралийская поп-певица Кайли Миноуг впервые рассказала, что в 2021 году у неё был диагностирован рак во второй раз.

В документальном фильме Netflix «Kylie» артистка призналась, что долгое время скрывала диагноз, так как была не готова публично говорить о болезни. Это произошло спустя годы после её первого случая - рака молочной железы, диагностированного в 2005 году.

По словам К.Миноуг, в 2021 году она прошла лечение в частном порядке и смогла восстановиться, предпочтя не выносить эту информацию в публичное пространство. В настоящее время, как следует из её слов и материалов проекта, певица находится в ремиссии и вернулась к полноценной творческой деятельности.

«Я смогла пройти через это снова. И всё в порядке», - заявляет Кайли Миноуг.

Напомним, что в 2005 году К.Миноуг уже проходила лечение от рака молочной железы и впоследствии вернулась на сцену, продолжив успешную музыкальную карьеру.