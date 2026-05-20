Вспышка Эболы: заражённый американский врач прибыл в Берлин

First News Media13:33 - Сегодня
Американского врача, заразившегося вирусом Эбола, самолетом доставили в Берлин.

Оттуда его в сопровождении основательного конвоя, в котором, помимо прочих, была полиция, на спецмашине перевезли в берлинскую университетскую клинику Шарите.

С ним следовали шесть человек из числа его контактов — среди них, предположительно, члены его семьи.

Доктор Питер Стаффорд и его жена, доктор Ребекка Стаффорд, — врачи-миссионеры; они работают в организации Serge, христианской миссионерской структуре, базирующейся в Пенсильвании и специализирующейся на оказании медицинской и гуманитарной помощи за рубежом.

Как сообщается в пресс-релизе организации, он заразился редким штаммом вируса Эбола Бундибуджо, когда лечил пациентов в больнице Ньянкунде недалеко от города Буниа.

Супруги переехали в Африку в 2019 году и с тех пор работают в Конго.

Берлинская Шарите располагает одним из крупнейших и наиболее оснащённых в Германии специализированных отделений особой изоляции (SIS) для пациентов с особо заразными и жизнеугрожающими инфекционными заболеваниями. Клиника также тесно интегрирована в национальные и международные системы противоэпидемической защиты.

Источник: Euronews

