В MEDIA состоялась встреча с генеральным секретарём Организации экономического сотрудничества D-8 - ФОТО

В Агентстве по развитию медиа (MEDIA) состоялась двусторонняя встреча с генеральным секретарём Организации экономического сотрудничества D-8.

20 мая в Агентстве по развитию медиа прошла двусторонняя встреча с генеральным секретарём Организации экономического сотрудничества D-8, находящимся в нашей стране с визитом в рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), сообщает 1news.az со ссылкой на MEDIA.

В ходе встречи исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмайлов подчеркнул важность расширения сотрудничества в медиасфере между государствами - членами D-8, а также содействия обмену опытом между медиаструктурами и профильными ответственными институтами. Было отмечено, что в современной информационной среде особую актуальность приобретают укрепление медиаграмотности, формирование скоординированных механизмов противодействия дезинформации и недостоверным сведениям, а также развитие профессиональной и устойчивой медиасреды в условиях цифровой трансформации.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Сохаил Махмуд подчеркнул важность содействия взаимным визитам, программам профессионального обмена, совместным медиаинициативам и партнёрским проектам между государствами - членами D-8. Он отметил, что в современных условиях особое значение приобретают расширение возможностей сотрудничества в области создания и распространения медиаконтента, а также ответственное применение инновационных технологий, в том числе решений на основе искусственного интеллекта, в медиасфере.

Помимо этого, были обсуждены вопросы организации деятельности Центра медиапревосходства D-8, его возможности как платформы для скоординированных коммуникационных инициатив, а также рассмотрены перспективы совместного сотрудничества в области медиа и информационной безопасности.