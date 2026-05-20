Представитель ООН: «Баку стал исключительной платформой для взаимодействия ключевых мировых игроков в сфере урбанистики»

«Я считаю этот форум невероятно впечатляющим. Уровень собравшихся здесь спикеров и участников дает именно те знания, которые необходимы нам в данный момент - для трансформации стихийных поселений, преодоления жилищного кризиса и решения сопутствующих проблем городского развития».

Об этом корреспонденту 1news.az сообщил Ади Кумар, старший эксперт по взаимодействию с заинтересованными сторонами в ООН-Хабитат, в рамках четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По его словам, форум в Баку - это поистине исключительная платформа для встреч и взаимодействия с ключевыми мировыми игроками, работающими в этой сфере.

«У вас прекрасная страна и красивый город. Плов просто превосходный — было замечательно познакомиться с вашей кухней. Люди очень дружелюбны, и в целом это потрясающий опыт. Кроме того, по городу можно гулять в полной безопасности, что делает его особенно приятным для посещения. Это мой первый визит в Баку», — отметил старший эксперт по взаимодействию с заинтересованными сторонами ООН-Хабитат Ади Кумар.

Говоря о вызовах, с которыми сталкиваются современные мегаполисы, эксперт подчеркнул, что один из уроков недавних воскресных событий с проливным дождем заключается в срочной необходимости внедрения более эффективных методов борьбы с погодными аномалиями. Климатическая устойчивость городов сегодня жизненно важна — причем не только для Баку, но и для городских пространств по всему миру.

«При этом Баку мог бы стать отличным примером. Приняв у себя СОР29, город накопил уникальный опыт. Теперь его можно объединить с дискуссиями по вопросам жилья и городского планирования, которые проходят здесь, чтобы помочь трансформировать городскую среду, сделав ее более устойчивой, адаптивной и, в конечном счете, безопасной», — подытожил Ади Кумар.