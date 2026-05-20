Сотрудники Азербайджанского института метрологии награждены медалью «Терегги»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» сотрудников юридического лица публичного права «Азербайджанский институт метрологии», находящегося в ведении Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Так, за заслуги в развитии сферы метрологии в Азербайджане медалью награждены:

Байрамов Эльнур Узеир оглу

Байрамов Расим Ахмед оглу

Азизов Азиз Магомед оглу

Гасанов Рамиз Гароглан оглу

Гурбанов Азер Тенгиз оглу

Мусаева Шахла Зияддин гызы

Османов Чингиз Мясим оглу

Ширинов Намиг Паша оглу

Ширинова Мехрибан Рамиз гызы.