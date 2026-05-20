Турция предложила НАТО проект топливопровода для снабжения восточного фланга

Минобороны Турции предложило НАТО реализовать проект прокладки топливопровода для снабжения восточного фланга.

"Это отдельный проект в рамках пакета мер по развитию потенциала, который в настоящее время ожидает одобрения со стороны НАТО и призван укрепить структуру энергоснабжения союзников на восточном фланге альянса. В свете последних событий в Ормузском проливе этот проект имеет важное значение для снижения зависимости НАТО от морских перевозок топлива и повышения оперативной совместимости НАТО", - цитирует заявление МО газета Hürriyet.

Для реализации проекта предусматривается финансирование со стороны совместного фонда НАТО.

"Наш проект в пять раз более экономически эффективен, чем альтернативные варианты, и в случае одобрения будет введен в эксплуатацию в гораздо более короткие сроки", - отметило ведомство.

