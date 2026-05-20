Пашинян заявил, что отберет завод «Араратцемент» у Царукяна

Араратский цементный завод (владелец — бизнесмен и лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян) в ближайшее время перейдет в собственность государства.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборной агитации в поселке Шнох Лорийской области.

Пашинян напомнил, что перед парламентскими выборами 2021 года обещал инициировать аналогичные процессы в отношении Зангезурского медно-молибденового комбината — одного из крупнейших предприятий страны. По его словам, это обещание было выполнено.

Правительство, по его словам, уже получило докладные записки прокуратуры, согласно которым имущество подлежит огосударствлению. В ближайшее время на предприятии планируется назначить временного государственного управляющего — по аналогии с компанией «Электросети Армении».

В связи с этим Пашинян заявил, что «сотрудникам завода больше не следует выполнять указания владельца предприятия Гагика Царукяна и его зятя Карапета Гулояна, если они не связаны с производственным процессом».

Араратский цементный завод считается одним из крупнейших активов бизнесмена и лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Предприятие было построено в конце 1980-х годов и приватизировано в 2002 году.

Источник: Sputnik Армения