КСИР пригрозил расширением войны в случае новой атаки США на Иран

First News Media12:07 - Сегодня
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что в случае повторного нападения США и Израиля на исламскую республику зона боевых действий будет расширена и выйдет за пределы Ближневосточного региона.

"Если агрессия против Ирана повторится, то региональная война, о которой предупреждалось, на этот раз выйдет далеко за пределы региона, а наши сокрушительные удары в местах, которые вы даже не можете себе представить, нанесут вам сокрушительное поражение", — приводит фрагмент заявления агентство Fars. В КСИР отметили, что в ходе прошлых вооруженных столкновений ВС Ирана не использовали весь свой потенциал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированного на 19 мая удара США по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, которые считают возможным достижение договоренностей с Тегераном, предусматривающих его отказ от ядерного оружия. В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заверил, что ВС исламской республики готовы к любому сценарию развития событий и полны решимости преподнести противнику "новые сюрпризы".

