Феликс Вишневецкий13:17 - Сегодня
Раскрыты детали мониторинга успеваемости для 4-х и 6-х классов

В государственных общеобразовательных учреждениях мониторинг проводится в 4-х классах по предметам «Язык обучения» (чтение) и математика, а в 6-х классах - по предметам «Язык обучения» (чтение), естествознание и математика. 

В 4-х классах учащимся предлагается в общей сложности 60 заданий, в 6-х классах - 75, сообщает 1news.az со ссылкой на Институт образования Азербайджанской Республики.

В ходе мониторинга в 4-х классах:

По предмету «Язык обучения» (чтение) учащимся предлагается в общей сложности 30 заданий, охватывающих задания с 1-го по 30-е в вопросном буклете. Из них 3 задания направлены на оценку навыков распознавания слов. Остальные 27 заданий составлены на основе двух текстов, 2 из которых (по одному на каждый текст) представлены в форме открытых письменных заданий. В буклете по языку обучения задания под номерами 16 и 30 являются открытыми письменными.

По математике учащимся предлагается в общей сложности 30 заданий, охватывающих задания с 31-го по 60-е в вопросном буклете. Из них 25 заданий - закрытого типа, 5 - открытого. Из заданий открытого типа 3 относятся к открытым кодируемым заданиям, не требующим развёрнутого решения, а 2 - к открытым письменным заданиям, требующим развёрнутого решения. В буклете по математике задания под номерами 40 и 57 являются открытыми письменными.

В процессе мониторинга в 6-х классах:

По предмету язык обучения (чтение) учащимся предлагается в общей сложности 25 заданий, подготовленных на основе 4-5 текстов. Эти задания охватывают вопросы с 1 по 25 в тестовой тетради. Из них 23 задания относятся к закрытому типу, а 2 - к заданиям открытого письменного типа. В тестовых материалах по предмету язык обучения задания №13 и №25 являются заданиями открытого письменного типа.

По предмету естествознание предлагается в общей сложности 25 заданий закрытого типа. Они охватывают задания с 26 по 50 в тестовой тетради.

По предмету математика предлагается 25 заданий, охватывающих вопросы с 51 по 75. Из них 20 заданий являются закрытого типа, а 5 - открытого типа. Среди открытых заданий 3 относятся к заданиям открытого кодируемого типа, не требующим решения, а 2 - к заданиям открытого письменного типа, требующим решения. В тестовых материалах по математике задания №60 и №72 являются заданиями открытого письменного типа.

