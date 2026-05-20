Общество

Шафаг Мехралиева: «Медиа - это драйвер, превращающий технические дискуссии об инфраструктуре в человечные беседы»

Фаига Мамедова14:25 - Сегодня
«Когда мы говорим об урбанизации, наш разум зачастую сразу обращается к инфраструктуре: к более эффективным транспортным системам, передовой устойчивой архитектуре и системам, лучше адаптированным к изменениям климата».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила член Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа, директор программы «Коммуникации и цифровые медиа» Университета АДА Шафаг Мехралиева на панельной сессии «Медиа как движущая сила общественного дискурса по вопросам жилья и устойчивости городов» в рамках четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

По ее словам, города строятся не только из кирпичей, программных документов или эффективных нормативных актов — они строятся на доверии. Прежде всего, города — это сообщества, то есть большие группы людей, живущих вместе, а сообщества держатся на партнерстве, и речь идет не только о правовых или институциональных связях. Города становятся по-настоящему устойчивыми тогда, когда люди чувствуют себя не пассивными жителями, а активными участниками процесса формирования своего собственного городского будущего. Именно поэтому тема нынешней панели так важна.

«За последние три дня, вероятно, уже не раз упоминалось, что все большая доля населения мира проживает в городах. Главная причина — это рабочие места: именно в городах процветает экономика, создаются возможности, развиваются инновации, социальная жизнь и культура. Однако этот приток людей в города сталкивает нас и с другой реальностью. Города становятся пространствами, где все более заметными оказываются неравенство, жилищные проблемы, экологические риски и социальная фрагментация», — сообщила Шафаг Мехралиева.

Как отметила спикер, правительства и институты, какими бы дееспособными они ни были, не могут эффективно противостоять этим вызовам в одиночку — им необходимо вовлечение общественности и доверие граждан.

«В Азербайджане постконфликтное восстановление и переселение представляют собой очень особый случай.

Почти один миллион человек оставались перемещенными лицами на протяжении около 30 лет. Сегодня, после освобождения наших территорий, они возвращаются домой. Когда люди возвращаются в Агдам, они видят, как обретает форму совершенно иное, более устойчивое и ориентированное на будущее видение. В этой связи я хотела бы отметить медиа, поскольку они проводят важную работу по освещению будущего Агдама и других освобожденных территорий», — подчеркнула она.

По ее словам, слишком часто процессы городского планирования представляются гражданам уже после того, как ключевые решения приняты. Это глобальное явление: сообщества информируют, но далеко не всегда вовлекают.

С ними могут консультироваться посредством опросов или изучения общественного мнения, но им не всегда дают реальные рычаги влияния.

«Коммуникация не должна появляться в самом конце городского развития. Она должна существовать с самого начала. Медиа — это тот самый драйвер, который превращает дискуссии о жилье и устойчивости городов из чисто технических разговоров об инфраструктуре в глубоко человечные беседы. Жилищные стратегии и городские планы могут существовать на бумаге, но пока сообщества не поймут, как эти планы влияют на их жизнь, пока они не будут включены в этот диалог и пока они не увидят в этом процессе отражение самих себя, политика будет оторвана от общества и в конечном итоге потеряет свою эффективность. Вот почему журналистика, общественные коммуникации и сторителлинг так важны сегодня. Конструктивные медиа способны подсвечивать реальные потребности, одновременно указывая на решения. СМИ делают больше, чем просто сообщают о реальности. Благодаря своей силе формировать повестку дня, они влияют на то, что именно общества и лица, принимающие решения, ставят в приоритет», — подытожила Шафаг Мехралиева.

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
