Где платят больше всего в Азербайджане: названы лидеры и отрасли с самыми низкими зарплатами

Средняя месячная заработная плата в Азербайджане достигла 1151 маната.

По данным Государственного комитета статистики, в первом квартале этого года средняя номинальная месячная зарплата выросла на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший следующее: «В указанный период число работников, занятых по трудовым договорам, составило 1 млн 797 тыс. человек, из которых 869 тыс. работают в государственном секторе, а 928 тыс. — в частном».

В. Байрамов подчеркивает, что одним из ключевых аспектов структуры средней зарплаты является значительная разница между секторами экономики: «Наиболее высокий уровень оплаты труда зафиксирован в добывающей промышленности. Здесь средняя месячная зарплата составляет 4581 манат, то есть, работники нефтегазового сектора получают примерно в четыре раза больше, чем средний показатель по стране. В финансовом и страховом секторе средняя зарплата достигает 2814 манатов. Сотрудники банковского сектора занимают второе место по уровню оплаты труда в стране. В целом в девяти секторах экономики средние зарплаты превышают общенациональный показатель».

Депутат отмечает, что при этом в десяти секторах экономики средняя заработная плата остаётся ниже среднего уровня по стране: «Самые низкие показатели зафиксированы в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве — 720 манатов. В сфере торговли и ремонта транспортных средств средняя зарплата составляет 768 манатов, что близко к уровню аграрного сектора. В образовании средняя зарплата составляет 824 маната, в научной сфере — 1048 манатов».

«Секторальный анализ средней заработной платы показывает важность дифференцированного подхода к росту доходов. В частности, актуальной задачей остаётся оптимизация уровня оплаты труда не только для государственных служащих, но и в целом в государственном секторе», — подытоживает Вугар Байрамов.