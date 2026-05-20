WUF13: зеленая инфраструктура становится базовым элементом городов будущего

Джамиля Суджадинова14:53 - Сегодня
На четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) одной из центральных тем стала взаимосвязь между качеством воздуха, климатической устойчивостью и городским планированием.

На сессии “Breathing Life into the New Urban Agenda: Integrating Air Quality and Green Infrastructure for Resilient Cities” заместитель исполнительного директора United Nations Environment Programme и помощник Генерального секретаря ООН Элизабет Мрема выступила с докладом о необходимости переосмысления городской инфраструктуры через призму экологии, здоровья и климатической адаптации.

В центре ее выступления оказалась идея «дышащих городов» (urban environments), в которых качество воздуха становится не второстепенным экологическим вопросом, а базовым элементом городской безопасности и качества жизни.

Она подчеркнула, что природная инфраструктура уже сегодня играет критически важную роль в защите городов и здоровья их жителей.

«Деревья фильтруют загрязненный воздух, растительность снижает тепловую нагрузку, водно-болотные угодья сдерживают наводнения, а зеленые коридоры улучшают вентиляцию и циркуляцию городских воздушных потоков», — отметила Мрема.

Она отдельно отметила, что Баку уже демонстрирует элементы интеграции климатически адаптивного дизайна в городскую инфраструктуру, а также привела в пример проекты в индийском штате Гуджарат, где применяются карты городских тепловых зон, низкоуглеродная зеленая инфраструктура и системы прямого охлаждения.

«Природа для городов — это не просто приятное и необязательное дополнение. Это часть базовой инфраструктуры для обеспечения чистого воздуха, здоровья и комфортной среды обитания», — подчеркнула она.

Она подчеркнула, что понятие городской безопасности сегодня должно включать не только конструктивную устойчивость зданий, но и экологическую безопасность среды, в которой живут люди.

По ее словам, чистый воздух больше нельзя рассматривать как внешний экологический фактор.

«Это фундаментальное условие жизнедеятельности города и, следовательно, главная обязанность городского управления. Это больше не привилегия, это необходимость», — подчеркнула представитель UNEP.

Завершая выступление, она призвала к пересмотру подходов к оценке городского развития.

«Вопрос уже не в том, будут ли города продолжать расти. Мы знаем, что будут. Вопрос в том, смогут ли люди в этих городах жить и дышать безопасно, на равных условиях и с достоинством», — заключила она.

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

