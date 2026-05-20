Вюсал Гусейнов: миграционная и градостроительная политики должны дополнять друг друга

На полях 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в Баку состоялось мероприятие, посвящённое взаимосвязи миграции и городского развития, в рамках которого начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов выступил с развернутым комментарием.

«За последние два года наша страна в очередной раз стала хозяйкой мероприятия глобального масштаба. В Баку проходит Всемирный городской форум, что является показателем растущего международного авторитета нашей страны, её дипломатического успеха, а также активного вклада в глобальные дискуссии и в повестку дня в области устойчивого развития».

Как сообщает 1news.az, Вюсал Гусейнов подчеркнул, что обсуждение темы миграции продолжает ранее начатый международный диалог.

«Сегодня у нас состоялось мероприятие высокого уровня по этой тематике. По сути, оно стало продолжением дискуссии, начатой две недели назад на другой глобальной платформе — Международном форуме по обзору миграции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке».

Отдельное внимание он уделил масштабам современных миграционных процессов.

«Согласно последнему Докладу о мировой миграции, число международных мигрантов на планете составляет 304 миллиона человек.

Если же мы добавим сюда показатели внутренней миграции, то эта цифра окажется в 3, а по некоторым подсчетам — в 4 раза выше».

«Сегодня более 50% населения Земли уже проживает в городах, а к 2050 году этот показатель достигнет 70%, взаимосвязь между градостроительством и миграцией становится крайне актуальным вопросом».

Говоря о содержании дискуссий, Гусейнов отметил необходимость комплексного подхода.

«Градостроительная и миграционная политики должны дополнять друг друга. Основное внимание было уделено формированию устойчивых, инклюзивно ориентированных городов и тому вкладу, который миграционная политика может внести в этот процесс.

Города — это пространства, где миграционные процессы проявляются наиболее отчетливо, а положительный эффект от миграции может быть достигнут только благодаря грамотному городскому управлению».

Отдельно он остановился на национальных инициативах.

«Мы также особо отметили меры, реализуемые нашей страной в рамках программы “Великое возвращение”, и масштабные работы по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, где за основу взят именно современный градостроительный подход».

«Мы надеемся, что это мероприятие заложило прочную основу для проведения последующих встреч… и планируем продолжать эту работу в будущем».