 Вюсал Гусейнов: миграционная и градостроительная политики должны дополнять друг друга | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Вюсал Гусейнов: миграционная и градостроительная политики должны дополнять друг друга

Джамиля Суджадинова17:00 - Сегодня
Вюсал Гусейнов: миграционная и градостроительная политики должны дополнять друг друга

На полях 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в Баку состоялось мероприятие, посвящённое взаимосвязи миграции и городского развития, в рамках которого начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов выступил с развернутым комментарием.

«За последние два года наша страна в очередной раз стала хозяйкой мероприятия глобального масштаба. В Баку проходит Всемирный городской форум, что является показателем растущего международного авторитета нашей страны, её дипломатического успеха, а также активного вклада в глобальные дискуссии и в повестку дня в области устойчивого развития».

Как сообщает 1news.az, Вюсал Гусейнов подчеркнул, что обсуждение темы миграции продолжает ранее начатый международный диалог.

«Сегодня у нас состоялось мероприятие высокого уровня по этой тематике. По сути, оно стало продолжением дискуссии, начатой две недели назад на другой глобальной платформе — Международном форуме по обзору миграции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке».

Отдельное внимание он уделил масштабам современных миграционных процессов.

«Согласно последнему Докладу о мировой миграции, число международных мигрантов на планете составляет 304 миллиона человек.

Если же мы добавим сюда показатели внутренней миграции, то эта цифра окажется в 3, а по некоторым подсчетам — в 4 раза выше».

«Сегодня более 50% населения Земли уже проживает в городах, а к 2050 году этот показатель достигнет 70%, взаимосвязь между градостроительством и миграцией становится крайне актуальным вопросом».

Говоря о содержании дискуссий, Гусейнов отметил необходимость комплексного подхода.

«Градостроительная и миграционная политики должны дополнять друг друга. Основное внимание было уделено формированию устойчивых, инклюзивно ориентированных городов и тому вкладу, который миграционная политика может внести в этот процесс.

Города — это пространства, где миграционные процессы проявляются наиболее отчетливо, а положительный эффект от миграции может быть достигнут только благодаря грамотному городскому управлению».

Отдельно он остановился на национальных инициативах.

«Мы также особо отметили меры, реализуемые нашей страной в рамках программы “Великое возвращение”, и масштабные работы по реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, где за основу взят именно современный градостроительный подход».

«Мы надеемся, что это мероприятие заложило прочную основу для проведения последующих встреч… и планируем продолжать эту работу в будущем».

Поделиться:
288

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 27 градусов тепла

Спорт

Завершился четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Мнение

Кампания против посла Азербайджана в Турции: кто и зачем пытается раскачать союз ...

Общество

Названа стоимость билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку

Общество

В Хырдалане ребёнок на велосипеде едва не попал под машину — ВИДЕО

«Каждый населённый пункт получает свою идентичность»: как восстанавливаются освобождённые территории Азербайджана

Вахид Гаджиев: «Разрушенные города Восточного Зангезура проходят масштабное возрождение»

Фарид Шафиев: «масштабы урбицида на территории Азербайджана сопоставимы с размерами Ливана»

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В Баку вновь ожидаются дожди и грозы

В Баку изменена схема движения ряда автобусных маршрутов в связи с WUF13

После победы прошло пять лет: почему Bolt и 189 все еще показывают армянские топонимы в Ханкенди? - ФОТО

С завтрашнего дня в Баку начнут штрафовать за выезд на временные спецполосы

Последние новости

Трамп: я поеду в Израиль и стану премьер-министром

Сегодня, 20:00

Нефтепереработка в Центральной России парализована из-за атак БПЛА

Сегодня, 19:45

В Хырдалане ребёнок на велосипеде едва не попал под машину — ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Председатель Милли Меджлиса находится с рабочим визитом в России

Сегодня, 19:15

«Карабах» выставил на трансфер Эльвина Джафаргулиева

Сегодня, 19:00

Завершился четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18:45

Глава МИД АР провел обсуждения с представителем ЕС - ФОТО

Сегодня, 18:30

Находящиеся в Баку в рамках WUF13 мировые лидеры и высокопоставленные лица посетили Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 18:10

«Каждый населённый пункт получает свою идентичность»: как восстанавливаются освобождённые территории Азербайджана

Сегодня, 17:40

Вахид Гаджиев: «Разрушенные города Восточного Зангезура проходят масштабное возрождение»

Сегодня, 17:25

Фарид Шафиев: «масштабы урбицида на территории Азербайджана сопоставимы с размерами Ливана»

Сегодня, 17:20

Кампания против посла Азербайджана в Турции: кто и зачем пытается раскачать союз Баку и Анкары?

Сегодня, 17:19

Армянский министр объяснил, почему Ереван не раскрывает детали оружейного экспорта

Сегодня, 17:11

Вюсал Гусейнов: миграционная и градостроительная политики должны дополнять друг друга

Сегодня, 17:00

ООН-Хабитат: миграция выявляет готовность городских систем, а не создает проблемы

Сегодня, 16:58

США провели испытательный пуск Minuteman III

Сегодня, 16:45

Фуад Гусейнов: 320 тысяч переселенцев обеспечены жильем в рамках госпрограмм

Сегодня, 16:38

В Армении не ожидают повальной миграции из страны в случае либерализации визового режима с ЕС

Сегодня, 16:32

WUF13: интеграция миграции в городское планирование становится приоритетом

Сегодня, 16:30

«Мигранты — движущая сила городской трансформации»: Вюсал Гусейнов

Сегодня, 16:25
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25