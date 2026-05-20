США провели испытательный пуск Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США провело испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для проверки готовности американских ядерных сил наземного базирования, говорится в обнародованном в среду заявлении командования.

"Этот пуск подтверждает состояние и готовность наших межконтинентальных баллистических ракет, а также способность всех элементов этой системы — от операторов до самой ракеты — выполнять поставленную задачу", — следует из заявления.

Пуск состоялся 20 мая в 00:01 по тихоокеанскому времени США с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии. В командовании подчеркнули, что испытание было запланировано несколько лет назад и не связано с текущими мировыми событиями.

По данным ВВС, запуск стал комплексной проверкой ракеты и персонала, который ее обслуживает. Инженеры отслеживали траекторию полета, работу двигателей, системы наведения и блока возвращения в атмосферу.

Командир 576-й летно-испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй заявила, что испытание позволяет проверить полный профиль работы Minuteman III и подтвердить надежность срабатывания системы.

Полученные данные передадут министерству обороны США, министерству энергетики и Стратегическому командованию США для анализа состояния ракеты, ее обслуживания и дальнейшего срока эксплуатации.

