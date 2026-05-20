 ООН-Хабитат: миграция выявляет готовность городских систем, а не создает проблемы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

ООН-Хабитат: миграция выявляет готовность городских систем, а не создает проблемы

Джамиля Суджадинова16:58 - Сегодня
ООН-Хабитат: миграция выявляет готовность городских систем, а не создает проблемы

На четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в Баку в рамках сессии “Migration and Cities: Safe, Innovative and Sustainable Governance Systems” продолжилось обсуждение того, как современные системы управления миграцией могут быть интегрированы в долгосрочное городское планирование и развитие устойчивых поселений.

Представитель ООН-Хабитат Рунзе Ванг отметил, что именно отсутствие системного подхода приводит к тому, что временные решения постепенно превращаются в долгосрочную городскую реальность.

«Слишком часто управление миграцией остается реактивным, проектным или носит исключительно гуманитарный характер. Это понятно в том смысле, что во время кризиса перемещения населения превращаются в долгосрочные городские реалии. Временные решения могут постепенно стать постоянными условиями городской жизни», — заявил он.

Рунзе Ванг выделил три ключевых направления, требующих особого внимания в контексте урбанизации и миграции.

«Во-первых, это жилье и земельное планирование.

Жилье должно рассматриваться как социальная потребность, а не как слабая инфраструктура; оно является основой для стабильности, достоинства, а также социального обеспечения.

Во-вторых, государственные услуги и городская инфраструктура, которые напрямую испытывают давление из-за изменения демографической структуры.

Миграция меняет географию спроса. Речь идет о школах, медицинских учреждениях, водоснабжении, санитарии, транспорте и общественных пространствах, которые могут оказаться под серьезной нагрузкой в конкретных городских районах

В-третьих, социальная интеграция и экономическое развитие.

Нам следует избегать восприятия мигрантов и перемещенных лиц исключительно через призму их уязвимости… Они приносят с собой предпринимательский дух, знания, рабочую силу, культурное разнообразие и свои социальные связи», — заявил представитель ООН-Хабитат.

Он также привел практический пример из Кении, отметив опыт Какумы как одного из крупнейших лагерей беженцев в мире.

«Один из важных уроков заключается в том, что размещение и выбор места не должны планироваться только как временное гуманитарное пространство — их можно планировать как человеческие поселения с более развитой пространственной структурой, лучшими общественными пространствами, базовыми услугами и связями с социально-экономическими возможностями», — сказал он.

«Статус беженцев и перемещенных лиц не является их единственной характеристикой. Многие из них имеют профессиональное образование, технические знания и предпринимательский опыт», — отметил Рунзе Ванг.

В завершение он подчеркнул, что миграция сама по себе не является источником городских проблем, а лишь выявляет уровень готовности городских систем:

«Миграция не создает городские проблемы сама по себе… Она лишь обнажает, являются ли наши городские системы инклюзивными, подготовленными и жизнестойкими».

Поделиться:
294

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 27 градусов тепла

Спорт

Завершился четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Мнение

Кампания против посла Азербайджана в Турции: кто и зачем пытается раскачать союз ...

Общество

Названа стоимость билетов на поезд Баку - Тбилиси - Баку

Политика

Нефтепереработка в Центральной России парализована из-за атак БПЛА

Председатель Милли Меджлиса находится с рабочим визитом в России

Глава МИД АР провел обсуждения с представителем ЕС - ФОТО

Находящиеся в Баку в рамках WUF13 мировые лидеры и высокопоставленные лица посетили Ичеришехер - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Баку–Тбилиси–Баку: поезда будут курсировать ежедневно

ADSEA: В Баку продолжается откачка дождевой воды с подтопленных улиц

Президенту Азербайджана присвоено звание почетного доктора Киевского вуза

Ирада Зейналова: Я не русская, я - наполовину азербайджанка - ВИДЕО

Последние новости

Трамп: я поеду в Израиль и стану премьер-министром

Сегодня, 20:00

Нефтепереработка в Центральной России парализована из-за атак БПЛА

Сегодня, 19:45

В Хырдалане ребёнок на велосипеде едва не попал под машину — ВИДЕО

Сегодня, 19:30

Председатель Милли Меджлиса находится с рабочим визитом в России

Сегодня, 19:15

«Карабах» выставил на трансфер Эльвина Джафаргулиева

Сегодня, 19:00

Завершился четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 18:45

Глава МИД АР провел обсуждения с представителем ЕС - ФОТО

Сегодня, 18:30

Находящиеся в Баку в рамках WUF13 мировые лидеры и высокопоставленные лица посетили Ичеришехер - ФОТО

Сегодня, 18:10

«Каждый населённый пункт получает свою идентичность»: как восстанавливаются освобождённые территории Азербайджана

Сегодня, 17:40

Вахид Гаджиев: «Разрушенные города Восточного Зангезура проходят масштабное возрождение»

Сегодня, 17:25

Фарид Шафиев: «масштабы урбицида на территории Азербайджана сопоставимы с размерами Ливана»

Сегодня, 17:20

Кампания против посла Азербайджана в Турции: кто и зачем пытается раскачать союз Баку и Анкары?

Сегодня, 17:19

Армянский министр объяснил, почему Ереван не раскрывает детали оружейного экспорта

Сегодня, 17:11

Вюсал Гусейнов: миграционная и градостроительная политики должны дополнять друг друга

Сегодня, 17:00

ООН-Хабитат: миграция выявляет готовность городских систем, а не создает проблемы

Сегодня, 16:58

США провели испытательный пуск Minuteman III

Сегодня, 16:45

Фуад Гусейнов: 320 тысяч переселенцев обеспечены жильем в рамках госпрограмм

Сегодня, 16:38

В Армении не ожидают повальной миграции из страны в случае либерализации визового режима с ЕС

Сегодня, 16:32

WUF13: интеграция миграции в городское планирование становится приоритетом

Сегодня, 16:30

«Мигранты — движущая сила городской трансформации»: Вюсал Гусейнов

Сегодня, 16:25
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25