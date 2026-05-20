ООН-Хабитат: миграция выявляет готовность городских систем, а не создает проблемы

На четвертый день 13-й сессии Всемирного форума городов (World Urban Forum 13) в Баку в рамках сессии “Migration and Cities: Safe, Innovative and Sustainable Governance Systems” продолжилось обсуждение того, как современные системы управления миграцией могут быть интегрированы в долгосрочное городское планирование и развитие устойчивых поселений.

Представитель ООН-Хабитат Рунзе Ванг отметил, что именно отсутствие системного подхода приводит к тому, что временные решения постепенно превращаются в долгосрочную городскую реальность.

«Слишком часто управление миграцией остается реактивным, проектным или носит исключительно гуманитарный характер. Это понятно в том смысле, что во время кризиса перемещения населения превращаются в долгосрочные городские реалии. Временные решения могут постепенно стать постоянными условиями городской жизни», — заявил он.

Рунзе Ванг выделил три ключевых направления, требующих особого внимания в контексте урбанизации и миграции.

«Во-первых, это жилье и земельное планирование.

Жилье должно рассматриваться как социальная потребность, а не как слабая инфраструктура; оно является основой для стабильности, достоинства, а также социального обеспечения.

Во-вторых, государственные услуги и городская инфраструктура, которые напрямую испытывают давление из-за изменения демографической структуры.

Миграция меняет географию спроса. Речь идет о школах, медицинских учреждениях, водоснабжении, санитарии, транспорте и общественных пространствах, которые могут оказаться под серьезной нагрузкой в конкретных городских районах

В-третьих, социальная интеграция и экономическое развитие.

Нам следует избегать восприятия мигрантов и перемещенных лиц исключительно через призму их уязвимости… Они приносят с собой предпринимательский дух, знания, рабочую силу, культурное разнообразие и свои социальные связи», — заявил представитель ООН-Хабитат.

Он также привел практический пример из Кении, отметив опыт Какумы как одного из крупнейших лагерей беженцев в мире.

«Один из важных уроков заключается в том, что размещение и выбор места не должны планироваться только как временное гуманитарное пространство — их можно планировать как человеческие поселения с более развитой пространственной структурой, лучшими общественными пространствами, базовыми услугами и связями с социально-экономическими возможностями», — сказал он.

«Статус беженцев и перемещенных лиц не является их единственной характеристикой. Многие из них имеют профессиональное образование, технические знания и предпринимательский опыт», — отметил Рунзе Ванг.

В завершение он подчеркнул, что миграция сама по себе не является источником городских проблем, а лишь выявляет уровень готовности городских систем:

«Миграция не создает городские проблемы сама по себе… Она лишь обнажает, являются ли наши городские системы инклюзивными, подготовленными и жизнестойкими».