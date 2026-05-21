«Дорога Путина»: в России предложили создать альтернативу «Дороге Трампа»

В России предложили создать «дорогу президента России Владимира Путина» до Армении.

Об этом заявил директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов на международной конференции «Россия и мир: диалоги — 2026. Новая реальность», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если есть „дорога [президента США Дональда] Трампа“ из Азербайджана в Турцию, то почему не может быть „дорога Путина“ из России, через Абхазию и Грузию в Армению», — объяснил Гасумянов.

Напомним, что проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) рассматривается как важный шаг в рамках реализации Вашингтонских договоренностей от 8 августа 2025 года.

Маршрут TRIPP — проходящий по территории Армении участок Зангезурского коридора — значим для обеспечения беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой, а также для диверсификации торговли и связности в более широком региональном масштабе.