Мирзоян отреагировал на слова Шойгу о недружественных шагах Еревана
Глава армянского МИД Арарат Мирзоян прокомментировал заявление секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу о том, что руководство Армении в последнее время предпринимает шаги, которые не отвечают духу союзнических отношений с Россией.
«Были времена и события, когда мы ожидали от наших партнеров иных действий, как минимум – предусмотренных договорами шагов, но не увидели их. Все очень относительно», - сказал Мирзоян.
При этом, по его словам, Армения не намерена вносить напряженность в армяно-российские отношения.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил Ереван не намерен вредить российским интересам.
