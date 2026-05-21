Риад Гасымов: «Проекты в Карабахе служат живой лабораторией для будущего устойчивого развития»

«Баку - город с уникальным архитектурным и культурным наследием, отражающим формировавшиеся веками историю и межкультурный обмен».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Риад Гасымов начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку на панельной сессии «Генеральный план Баку - 2040: новая эра городского развития на WUF13», проходящей в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он отметил, что Баку, сохраняя свою идентичность, модернизируется и остается одним из красивейших городов континента.

«Генеральный план нацелен на создание гармонии между современным городским развитием и сохранением исторического наследия, обеспечение инновационного и устойчивого развития наряду с защитой исторической архитектуры», - отметил он.

Риад Гасымов подчеркнул, что одним из важнейших направлений градостроительного опыта Азербайджана на сегодняшний день является масштабный процесс реконструкции и восстановления, осуществляемый в Карабахе и прилегающих регионах.

«Программа Генерального плана позволяет создавать совершенно новые города и села на основе принципов устойчивости, инноваций, цифрового управления и экологической ответственности», - добавил он.

По его словам, проекты «умный город» и «умная деревня», реализуемые на освобожденных территориях, демонстрируют, как современный урбанизм служит не только физическому восстановлению, но и культурному возрождению, экономическому оживлению, а также долгосрочной региональной устойчивости.

«Во многих отношениях эти проекты играют роль живой лаборатории для будущего устойчивого развития», - заявил Риад Гасымов.