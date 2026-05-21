Иран запросил время для оценки американских условий урегулирования

Власти Ирана обратились к пакистанским посредникам с просьбой предоставить дополнительное время для детального анализа предложений США по урегулированию ситуации в Персидском заливе, сообщает Al Jazeera со ссылкой на пакистанский источник.

По его данным, ключевой проблемой в диалоге между Вашингтоном и Тегераном остается вопрос иранской ядерной программы. Главным препятствием на пути к соглашению назван обогащенный уран, находящийся на территории Ирана.