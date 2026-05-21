В Баку представили фильм Ричарда Гира, посвященный проблеме бездомности - ФОТО - ВИДЕО

На WUF13 в Баку представили фильм фонда Ричарда Гира, посвященный проблеме бездомности.

Как сообщает корреспондент 1news.az, в рамках пятого дня Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку состоялся специальный кинопоказ. Фильм, поднимающий острую проблему бездомности, подготовлен Фондом голливудского актера Ричарда Гира (The Gere Foundation) совместно с испанской некоммерческой организацией HOGAR SÍ и Программой ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Перед началом показа к участникам форума с видеообращением обратился сам всемирно известный актер.

В своей речи Ричард Гир подчеркнул важность принятия срочных глобальных мер в этой сфере: «Жилье — это основа всех других прав. Без безопасного дома невозможны ни здоровье, ни образование, ни стабильная работа.

Бездомность не является неизбежной. Это глубокая несправедливость, и ее можно преодолеть, если сделать выбор в пользу достоинства и человеческой солидарности».

Отметим, что в самой кинокартине Ричард Гир и его супруга Алехандра беседуют с людьми, которые на личном опыте столкнулись с проблемой бездомности, но сумели полностью изменить свою жизнь благодаря обретению постоянного крова.

Напомним, что Всемирный форум городов проходит в столице Азербайджана с 17 по 22 мая.