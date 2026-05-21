Азербайджан за последние годы фактически утвердился как один из ведущих международных голосов в защиту народов, продолжающих борьбу за свободу, политическое достоинство и право самостоятельно определять свое будущее.

Именно благодаря последовательной позиции Баку вопрос неоколониализма перестал быть закрытой темой международной политики, а борьба народов зависимых территорий вновь получила глобальное звучание.

Одной из наиболее обсуждаемых проблем в этом контексте стала ситуация вокруг Новой Каледонии - территории, где события последних лет привлекли широкое международное внимание и показали разрыв между риторикой и реальной политикой Парижа.

Прошло два года с событий 2024 года, в ходе которых, по имеющимся данным, в столкновениях погибли 14 человек, сотни получили ранения, а ряд лидеров движения за независимость был вывезен во Францию. Представители канакского движения расценили эти меры как политически мотивированные и направленные на нейтрализацию руководства протестной активности. Однако эти меры не привели к снижению напряженности - напротив, по оценкам ряда наблюдателей, они способствовали дальнейшей поляризации общественно-политической ситуации.

История Канакии - это история длительного сопротивления колониальному господству и борьбы за право распоряжаться собственной землей. На протяжении десятилетий Париж стремился удерживать здесь контроль, сочетая политическое давление, демографические изменения и экономическую зависимость. Переломным этапом стал ожесточенный конфликт конца 1980-х годов, показавший, что игнорировать требования коренного населения больше невозможно. В результате Франция была вынуждена пойти на компромисс, итогом которого стали Матиньонские соглашения 1988 года, а затем Нумейское соглашение 1998 года. Именно Нумейское соглашение закрепило особый статус территории, ограничение электорального корпуса и поэтапный процесс деколонизации, который должен был обеспечить канакскому народу возможность самостоятельно определить будущее своей страны.

Однако инициатива Парижа изменить избирательные правила, расширив электоральный корпус за счет французских переселенцев, стала точкой нового политического обострения. Для канакского движения это было воспринято как прямой отход от духа Нумейского соглашения и попытка изменить достигнутый ранее хрупкий баланс в пользу некоренного населения. Это обострило напряженность, запустив новый виток кризиса вокруг будущего Новой Каледонии.

Массовые протесты в Нумеа стремительно переросли в масштабные столкновения, охватившие значительную часть территории архипелага. Реакция французских властей на них стала одной из самых жестких за последние десятилетия, что лишь усилило ощущение политического кризиса. Несколько лидеров движения за независимость были вывезены во Францию, что сторонники деколонизации расценили как политически мотивированное задержание и попытку дезорганизовать руководство движения. Однако эта стратегия не привела к подавлению протестной активности - напротив, она закрепила восприятие конфликта как системного. Спустя два года значительная часть этих деятелей по-прежнему ожидает судебных решений, в то время как обстоятельства гибели людей в ходе кризиса остаются фактически закрытыми для широкой общественности.

Ситуация в целом нанесла ощутимый удар по международному имиджу Франции - события в Новой Каледонии продемонстрировали нарастающее противоречие между официальной риторикой Парижа и реальной практикой управления заморскими территориями. В 2025 году Франция предприняла попытку предложить новый политический формат урегулирования - Буживальское соглашение, предусматривающее расширение автономии и формирование государства Новой Каледонии в ассоциированной связи с Францией. Но внутри канакского движения документ расценили как недостаточный шаг, поскольку он не гарантировал полноценной реализации права на независимость.

На этом фоне особое значение приобретают намеченные на июнь региональные выборы, рассматриваемые как ключевой политический тест для будущего архипелага и всей французской модели в Тихоокеанском регионе. Становится очевидно, что кризис имеет более глубокую природу, чем спор вокруг избирательного законодательства. В основе происходящего лежит более глубокое противоречие между декларируемым курсом на деколонизацию и стремлением Франции сохранить стратегический и политический контроль над территорией, где вопрос о самоопределении остается центральным элементом общественной и политической повестки.

Причиной протестов 2024 года стало стремление Парижа изменить электоральный баланс за счет расширения числа избирателей путем включения граждан, не принадлежащих к коренному населению. Канаками это было воспринято как инициатива, которая могла привести к размыванию их политического влияния и тем самым существенно ослабить перспективы движения к независимости. Особую остроту ситуация приобрела на фоне серии референдумов о будущем Новой Каледонии. Голосования 2018 и 2020 годов зафиксировали устойчивый рост поддержки идеи независимости, что придало процессу дополнительную политическую динамику. Именно поэтому третий референдум, проведенный в 2021 году в разгар пандемии COVID-19, вызвал особенно резкую реакцию и стал предметом острой дискуссии вокруг его условий и легитимности.

Канакские организации настаивали на переносе голосования, ссылаясь на тяжелую гуманитарную ситуацию, траурные настроения и объективную невозможность полноценной политической кампании в условиях ограничений. Однако Париж оставил дату референдума без изменений. В результате значительная часть коренного населения бойкотировала голосование, а явка оказалась крайне низкой, что само по себе поставило под вопрос то, насколько результаты действительно отражают мнение всего общества. Несмотря на это, французские власти объявили вопрос статуса территории фактически закрытым. Такой подход вызвал критику со стороны ряда международных и региональных структур, которые усомнились в легитимности процесса в условиях пандемии и масштабного бойкота, указывая на необходимость более политически сбалансированного диалога.

Важная деталь: с 1986 года Новая Каледония официально включена в список территорий ООН, подлежащих деколонизации. Это предполагает, что Франция должна выступать не как заинтересованная сторона, а как государство, сопровождающее процесс самоопределения в соответствии с нормами международного права и принципом беспристрастности. Однако Париж отходит даже от формального нейтралитета, делая ставку на административное давление и усиление контроля над политическими процессами. Показательно, что вместо запуска широкого политического диалога после завершения референдумов французские власти инициировали продвижение изменений электоральных правил через Национальную ассамблею. Именно одобрение этого проекта 13 мая 2024 года стало непосредственным триггером масштабных протестов, окончательно выведших накопившееся напряжение в открытую фазу политического кризиса.

При этом Париж активно пытается представить движение за независимость как «радикальное и этнически ориентированное». Однако сторонники деколонизации подчеркивают, что независимость поддерживают не только канаки, но и представители других общин, проживающих на архипелаге.

Сегодня социально-экономическая ситуация в Новой Каледонии остается крайне тяжелой. После кризиса 2024 года значительная часть инфраструктуры была разрушена, серьезно пострадали транспортная система, школы, предприятия, торговый сектор. Наиболее уязвимым оказалось именно коренное население, которое уже долгие годы сталкивается с более высоким уровнем безработицы и социального неравенства. В центре кризиса остаются социальные проблемы - дефицит жилья, ограниченный доступ к образованию и высокий уровень бедности среди коренного населения.

На этом фоне Франция предложила пакет финансовой помощи в объеме 2 млрд евро, однако значительная часть этих средств увязывается с проведением реформ, продвигаемых Парижем. Критики французской политики рассматривают такой подход как использование экономических инструментов в качестве рычага политического давления. По их оценкам, речь идет о долгосрочной стратегии сохранения влияния Франции над ключевыми секторами экономики архипелага, прежде всего над никелевой промышленностью, которая имеет стратегическое значение и остается одним из основных ресурсов региона. Эти факторы в совокупности формируют устойчивую систему зависимости, которую сторонники деколонизации рассматривают как современное продолжение колониальной модели управления, адаптированной к сегодняшним экономическим и политическим реалиям.

При этом требования канакского движения остаются достаточно четкими и политически выверенными. Его представители не отвергают саму идею расширения электорального корпуса, однако настаивают, что подобные изменения могут рассматриваться лишь после проведения региональных выборов и исключительно в рамках нового политического соглашения, основанного на взаимном признании и уважении права Новой Каледонии на независимость.

С точки зрения международного права статус архипелага не может рассматриваться как исключительно внутренний вопрос Франции. Поскольку Новая Каледония продолжает оставаться в списке территорий ООН, подлежащих деколонизации, на Париже лежит обязанность обеспечивать условия для свободного самоопределения народа, а не выступать одной из сторон политического конфликта, заинтересованной в сохранении существующего статуса-кво. Именно поэтому реакция Франции на международное обсуждение темы Канакии выглядит столь болезненной.

На этом фоне роль Азербайджана, последовательно и настойчиво поднимающего тему неоколониализма на международных площадках и выступающего в поддержку права народов на освобождение от колониального гнета, приобретает особую значимость. Баку не только обозначает проблему в политической повестке, но и формирует вокруг нее устойчивую международную дискуссию, выводя вопросы деколонизации за рамки деклараций и возвращая им практическое содержание в глобальной политике.

«Наша позиция по вопросам, связанным с неоколониализмом, предельно ясна и прямолинейна. Она абсолютно свободна от какой-либо двусторонней повестки дня, как некоторые могут думать или как некоторые могут это представлять. Будучи председателем Движения неприсоединения, с первого же года нашего председательства мы выступали за деколонизацию и независимость колониальных территорий, за справедливость, за выполнение решений международных организаций.

Это было нашим долгом как председателя Движения неприсоединения. И в то же время это было нашей позицией как отдельно взятой страны, так как сегодня, в XXI веке, ни одна страна не может удерживать другой народ под колониальным гнетом. Это полностью выходит за рамки нормального человеческого поведения. Это противоречит основным правам людей, это противоречит свободе людей. Фактически эти колониальные амбиции жестоко подавляют основные ценности европейского континента, - так говорит об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев. - Мы просто хотим помочь азербайджанским и международным участникам, всем вовлеченным в этот процесс сторонам, которые хотят просто помочь людям стать свободными, стать хозяевами своей судьбы. Они имеют на это право».

Одним из ключевых инструментов продвижения этой повестки стала Бакинская инициативная группа (БИГ), активно выносящая вопрос деколонизации на международный уровень. Ее деятельность способствовала тому, что ситуация в Новой Каледонии перестала восприниматься как исключительно внутренний вопрос Франции и оказалась в центре широкой международной дискуссии. Сегодня представители движения за деколонизацию продолжают активно работать на площадках ООН и других международных структур, добиваясь оценки действий Франции после событий мая 2024 года. В частности, Комитет против пыток уже критиковал действия французских властей, связанные с применением жестких силовых мер и обращением с активистами движения за независимость.

В этих условиях деятельность БИГ в направлении формирования международной платформы, позволяющей народам зависимых территорий координировать усилия и выводить проблему деколонизации на глобальный уровень, приобретает особое значение.

Таким образом, Парижу становится все сложнее совмещать образ защитника прав человека с сохранением жесткого контроля над заморскими территориями. Вопрос Канакии сегодня становится частью более широкой международной дискуссии о границах современного неоколониализма, праве народов на свободу и ответственности государств, продолжающих сохранять элементы колониальной системы.

Азербайджан в этой дискуссии занял последовательную и активную позицию, а Бакинская инициативная группа превратилась в одну из наиболее заметных международных площадок, поднимающих вопросы деколонизации и защиты прав зависимых народов.

Деколонизация - это не привилегия и не уступка, а неотъемлемое право народов, закрепленное международным правом и признанное ООН. Поэтому она требует не формальных деклараций, а реального международного участия и последовательного политического диалога, основанного на уважении права народов самостоятельно определять свою судьбу. Только такой подход позволяет обеспечить подлинную реализацию принципов равноправия, справедливости и международной законности в современных глобальных отношениях.