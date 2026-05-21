Пожар в ресторане музейного комплекса SAVALAN: официальное заявление

20 мая 2026 года примерно в 20:30 в ресторане музейного комплекса SAVALAN произошёл пожар.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был локализован и потушен, распространение огня на прилегающие территории удалось предотвратить.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Сам музей и его экспонаты, среди которых самая большая в мире деревянная бочка, не получили повреждений.

В настоящее время винодельческое предприятие SAVALAN – ASPI Winery продолжает производственный процесс в штатном режиме. Несмотря на временную приостановку работы Музея вина, винные туры продолжают проводиться.

Официальное заявление по данному инциденту сделал директор винодельни Аждар Шафизаде, отметив, что ситуация полностью находится под контролем, а предприятие продолжает свою деятельность в штатном режиме.

