Экс-главу партии Саакашвили приговорили к 2,5 годам

Тбилисский городской суд приговорил бывшего председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили к 2,5 годам тюрьмы по делу о публичных призывах к свержению власти.

Об этом сообщает грузинский телеканал "ТВ Пирвели".

Приговор зачитал судья Ираклий Хускивадзе. Судья признал виновным бывшего главу "Единого национального движения", основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, по статье "Саботаж" УК Грузии.

Хабеишвили был задержан 11 сентября 2025 года. Изначально его обвиняли в обещании дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов. В частности, по версии прокуратуры, бывший председатель партии предлагал полицейским, которые откажутся от исполнения своих обязанностей и передадут ему информацию, в том числе секретную, $200 тысяч. Позже прокуратура переквалифицировала обвинение на публичные призывы к свержению власти.

Кроме того, 11 сентября вместе с Хабеишвили был задержан член оппозиционной "Коалиции за перемены", бывший генпрокурор страны Муртаз Зоделава. Ему изначально инкриминировались попытки перепрятать телефон Хабеишвили, который должны были изъять правоохранители в качестве улики. Зоделаве предъявили обвинение по статье "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти" УК Грузии, однако позже его дело переквалифицировали на статью "Воспрепятствование осуществлению судопроизводства или расследования". Суд приговорил его к 9 месяцам тюрьмы.

Зоделава уже отбывает наказание в тюрьме по делу о попытке штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября 2025 года. В мае Тбилисский городской суд приговорил его к семи годам тюрьмы.