 WUF в Баку стал площадкой для обмена опытом: что Алматы показал по безопасности дорог | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

WUF в Баку стал площадкой для обмена опытом: что Алматы показал по безопасности дорог

First News Media15:37 - Сегодня
WUF в Баку стал площадкой для обмена опытом: что Алматы показал по безопасности дорог

В рамках 13-го World Urban Forum в Баку состоялся региональный воркшоп MoveSafe+: Strengthening Sustainable Urban Mobility in Southeastern, Eastern Europe and Central Asia, организованный UN Habitat, UNEP и UNESCAP.

В мероприятии приняли участие национальные делегации, представители городов и организации гражданского общества из стран-участниц. Среди городов, представленных на форуме, Алматы оказался единственным центральноазиатским городом, презентовавшим концепцию проекта по безопасности дорожного движения, разработанную фондами Vision Zero Community и «Горожаным» при международном партнерстве с UN Habitat.

Форум открыл широкую дискуссию об обмене знаниями между странами региона. Алматы, как крупнейший город Центральной Азии с населением свыше двух миллионов человек, предлагает воспроизводимую модель, непосредственно применимую к городскому контексту Азербайджана и других стран региона. Стремительная автомобилизация, смешанное использование улиц и разрыв между существующей инфраструктурой и реальными моделями мобильности - всё это общие вызовы для постсоветских городов, и методология, разработанная в Алматы, создавалась именно для работы в подобном контексте без необходимости крупных капиталовложений на начальном этапе. Бакинский форум позволил наладить прямые рабочие контакты между представителями городов, исследователями и организациями гражданского общества из стран-участниц, заложив основу для непрерывного обмена опытом в сфере политики безопасности дорожного движения, стандартов сбора данных и тактического урбанизма.

“Данные, которые мы собрали в Алматы, показывают, что безопасность дорожного движения не может быть решена только за счет правоприменения. Реальная проблема заключается в пространстве: улицами, которые были спроектированы исключительно как транзитные коридоры, одновременно пользуются дети, идущие в школу, верующие, покидающие мечеть, транспортные средства доставки и припаркованные автомобили. Наш пилотный проект продемонстрировал, что когда жители, городские власти и эксперты вместе выявляют эти конфликты и совместно разрабатывают решения, результат получается не только технически обоснованным - люди готовы его поддерживать и масштабировать”, — сказал Ерканат Заитов, руководитель фонда Vision Zero Community.

На бакинском воркшопе были представлены города Кишинёв (Молдова), Крагуевац (Сербия), Вуштри (Косово) — все участники одной программы UN Habitat. Сессия была посвящена обобщению уроков пилотных городов, анализу данных и методологии, а также определению путей к национальным дорожным картам безопасности.

Презентация Алматы охватила полный цикл проекта: от статистической базы (в 2024 году в Казахстане зафиксировано более 31 500 дорожно-транспортных происшествий и 2 579 погибших, из которых на Алматы приходится свыше 6 700 инцидентов) через полевой анализ и воркшопы по совместному проектированию до трех пространственных сценариев, разработанных для микрорайона «Горный Гигант».

Подход Vision Zero, впервые сформулированный в Швеции в 1997 году, исходит из принципа, что гибель людей на дорогах не является неизбежной и что ответственность за безопасность лежит прежде всего на проектировщиках инфраструктуры, а не на отдельных участниках движения.

Проблемы смертности в ДТП общие для всех центральноазиатских стран. По оценкам ВОЗ, показатель смертности в дорожно-транспортных происшествиях в Азербайджане составляет 17,2 на 100 000 населения, превышая как среднее значение по Азиатско-Тихоокеанскому региону (15,2), так и по Центральной и Западной Азии (13,1). Гибель пешеходов составляет 43 процента всех жертв дорожно-транспортных происшествий в стране.

Это указывает на структурный дефицит пешеходной инфраструктуры, воспроизводящий условия, задокументированные в пилотных кварталах Алматы. Городская ткань Баку, как и Алматы, отражает десятилетия развития инфраструктуры, ориентированной на автомобильный поток, а разрыв между существующими рамочными документами по безопасности и измеримыми результатами сопоставим в обоих городах.

Методология алматинского пилота — сочетание анализа открытых данных, участия жителей и малозатратных тактических вмешательств — разрабатывалась с прицелом на именно такой контекст, не требуя ни крупных капитальных бюджетов, ни институциональной перестройки как предварительного условия для действий.

Vision Zero Community основан в 2024 году при поддержке Sergek Group, казахстанской технологической компании, разрабатывающей решения для умных городов, в том числе обеспечивающей физическую инфраструктуру видеонаблюдения и аналитики города Алматы, как независимый общественный фонд, продвигающий системные подходы к безопасности дорожного движения. Работа фонда в Алматы представляет собой первый в Казахстане проект, объединяющий анализ городских данных, вовлечение жителей и тактический урбанизм в качестве интегрированных компонентов одного вмешательства. Результаты алматинского пилота планируется представить на международном мероприятии UN Habitat в 2027 году; они станут воспроизводимой методологией для других городов Казахстана и широкого центральноазиатского региона.

Поделиться:
362

Актуально

Xроника

Главы государств поздравляют президента Азербайджана с Днем независимости

Общество

Опубликованы тарифы на все классы обслуживания на возобновлённом маршруте ...

Общество

Завтра предусматривается завершение всех социальных выплат

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается дождь

Политика

Пезешкиан: Иран принимает меры по укреплению обороноспособности

Дмитрий Гордон жестко разнес выдвижение Рубена Варданяна на премию Гавела - ВИДЕО

В Баку открыли памятник Таиру Салахову, вдохновлённый триптихом «Страна огней» - ФОТО

WUF в Баку стал площадкой для обмена опытом: что Алматы показал по безопасности дорог

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Завершены работы по модернизации ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Азербайджанский теннисист попал в книгу рекордов Гиннесса

Вынесен приговор мужчине, который обрил и избил жену

На платформу «mygov» интегрированы новые услуги для автовладельцев и водителей

Последние новости

Северная Македония возвращается на «Евровидение» после четырех лет отсутствия – ВИДЕО

Сегодня, 17:41

Замминистра строительства Ливии: «Мы восхищены тем, чего Азербайджан добился за короткое время»

Сегодня, 17:40

Нашумевший павильон Мексики на WUF13: воины-ягуары, ритуальный дым и тайны ацтеков в Баку - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:39

Пезешкиан: Иран принимает меры по укреплению обороноспособности

Сегодня, 17:34

Дмитрий Гордон жестко разнес выдвижение Рубена Варданяна на премию Гавела - ВИДЕО

Сегодня, 17:33

В Баку открыли памятник Таиру Салахову, вдохновлённый триптихом «Страна огней» - ФОТО

Сегодня, 17:18

Global Sumud: что произошло с глобальной флотилией и почему мир осудил Израиль? – ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Бахар Мурадова: «Азербайджан гораздо раньше многих стран сформировал правовую базу в сфере гендерного равенства»

Сегодня, 16:40

В Индии набирает популярность необычная «Партия тараканов»

Сегодня, 16:38

Олланд захотел вновь стать президентом Франции

Сегодня, 16:35

Бахар Мурадова: «Чтобы молодежь не столкнулась с жилищным кризисом, необходимо долгосрочное планирование»

Сегодня, 16:27

Опубликованы тарифы на все классы обслуживания на возобновлённом маршруте Баку–Тбилиси–Баку – ФОТО

Сегодня, 16:25

Главы государств поздравляют президента Азербайджана с Днем независимости

Сегодня, 16:22

Верховный лидер Ирана запретил вывоз из страны обогащенного урана

Сегодня, 16:20

В Баку ожидаются интенсивные осадки 

Сегодня, 16:15

Пожар в ресторане музейного комплекса SAVALAN: официальное заявление

Сегодня, 16:07

Завтра предусматривается завершение всех социальных выплат

Сегодня, 16:05

Зеленский: СБУ нанесла удар по штабу ФСБ 

Сегодня, 16:00

Футболисты сборной Ирана подали документы на визы США и Канады для участия в ЧМ

Сегодня, 15:53

Серенай Сарыкая сделала заявление на фоне новостей о задержании по делу о наркотиках

Сегодня, 15:48
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25