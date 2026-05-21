Футболисты сборной Ирана подали документы на визы США и Канады для участия в ЧМ

Футболисты сборной Ирана в полном составе посетили визовый центр Канады в Анкаре, несколько игроков также подали заявления на въезд в США, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Федерации футбола Ирана.

Матчи сборной Ирана на групповом этапе пройдут в калифорнийском Инглвуде (с новозеландцами 15 июня и бельгийцами 21 июня), а также Сиэтле (с египтянами 26 июня).

В случае выхода в плей-офф иранцы сыграют в Канаде.

За американскими визами в Турции обратились игроки, не успевшие их получить до начала военной операции США против Ирана 28 февраля.

После начала военных действий футбольный чемпионат в Иране был приостановлен, часть вызванных в сборную игроков не имела игровой практики семь недель.

Иранцы готовятся к чемпионату мира в Анталье, 29 мая у команды запланирован товарищеский матч с Гамбией.

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж в середине мая говорил, что визы в США команда не получила и они будут обсуждать этот вопрос с ФИФА.

