Оценён бюджет проведения «Евровидения-2027» в Болгарии - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:33 - Сегодня
Вице-премьер Болгарии Иво Христов заявил, что организация «Евровидения-2027» обойдётся стране в 20-30 миллионов евро.

 Об этом И.Христов сообщил в прямом эфире Болгарского национального телевидения. 

Правительство Болгарии оперативно отреагировало на победу страны - на заседании кабинета министров 20 мая премьер-министр Румен Радев объявил о создании межведомственного организационного комитета по подготовке к «Евровидению-2027». Возглавит комитет вице-премьер Иво Христов, в чей портфель входят культура и туризм – в состав войдут представители всех профильных министерств.

По словам И.Христова, в государственном бюджете появится отдельная статья расходов на «Евровидение». Вместе с тем финансирование не будет исключительно государственным: предусмотрено участие спонсоров от Европейского вещательного союза (EBU), а также национальных партнёров.

Вице-премьер выразил уверенность в высокой отдаче от вложений - по его словам, интерес к бронированию отелей в Софии на следующий год уже заметно вырос.

Отметим, что сразу несколько болгарских городов заявили о готовности принять конкурс. Мэры Софии, Бургаса, Пловдива и Варны уже обозначили свои претензии. Примечательно, что победившая DARA родом из Варны - местные власти считают это весомым аргументом в свою пользу. Окончательное решение о городе-хозяине будет принято после консультаций с самой DARA, её командой и руководством БНТ, которых И.Христов пригласил в Совет министров.

Напомним, что Болгария впервые выиграла «Евровидение» за 21 год участия в конкурсе. Страна дебютировала в 2005 году, выбывала и возвращалась несколько раз, а в 2026-м вернулась после трёхлетнего отсутствия - и сразу победила. Певица DARA с песней «Bangaranga» получила наивысший балл как в зрительском голосовании, так и в голосовании жюри.

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
