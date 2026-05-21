Серенай Сарыкая сделала заявление на фоне новостей о задержании по делу о наркотиках

Турецкая актриса Серенай Сарыкая, чьё имя фигурирует в списке лиц, в отношении которых выданы ордера на задержание в рамках масштабного расследования об употреблении наркотиков среди представителей шоу-бизнеса, выступила с заявлением в своём Instagram-аккаунте.

Как выяснилось, в момент проведения рейдов актриса находилась за пределами Турции - по её словам, поводом для отъезда стала давно запланированная поездка.

«Новость застала меня во время давно запланированной поездки за границу. Я вернусь в страну как можно скорее и выполню все необходимые процедуры, как это сделал бы любой человек. Со мной всё в порядке, никаких проблем нет. Всем, кто переживает, выражаю любовь и благодарность», - отмечает звезда сериала «Medcezir» в Instagram Stories.

Турецкие СМИ сообщают, что после возвращения на родину Серенай Сарыкая должна будет дать показания в прокуратуре.