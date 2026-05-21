Захарова напомнила Армении о невозможности совмещать членство в ЕАЭС с интеграцией в евроструктуры

В отсутствие премьер-министра Армении Никола Пашиняна на встрече лидеров ЕАЭС «никакой трагедии нет», однако вопросы возникают в контексте дальнейшего внешнеполитического курса Еревана, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Москва оценивает ситуацию не через политические заявления, а через конкретные действия армянского правительства, связанные с реализацией проевропейской политики и их возможным влиянием на евразийские интеграционные процессы.

Она подчеркнула, что российская сторона неоднократно предупреждала о существующих противоречиях между членством в ЕАЭС и углублением интеграции с европейскими структурами, особенно в условиях формирования наднациональных механизмов регулирования со стороны другого интеграционного блока. Представитель МИД РФ напомнила, что аналогичные оценки ранее озвучивали президент России Владимир Путин и вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Захарова связала российскую позицию с политикой Евросоюза в отношении стран ЕАЭС: «Те самые западноевропейские, ЕСовские структуры ведут деструктивную политику, политику незаконных санкций в отношении тех стран, которые входят как раз в ЕАЭС».

В этой связи, как считает представитель МИД России, дальнейшее углубление взаимодействия Армении с европейскими институтами может привести к прямому противоречию с обязательствами в рамках ЕАЭС.

При этом Захарова подчеркнула, что Москва не придерживается принципа «либо-либо» и не выступает против многовекторного сотрудничества как такового. По ее словам, Россия всегда исходила из возможности «органично сочетать взаимодействие на всех направлениях».

Однако, отметила она, ситуация изменилась после того, как со стороны западноевропейских структур, по мнению Москвы, начали предприниматься действия, наносящие ущерб экономике, торговле и финансовой системе России и ее партнеров.

«Это все превратилось в гибридную войну, в том числе в торговом измерении», — заявила Захарова, имея в виду санкционную политику Запада.

