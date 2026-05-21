Пушпа Патель на WUF13: Азербайджанское гостеприимство потрясающее, а люди невероятно радушны

Фаига Мамедова15:12 - Сегодня
«Пятый день проходившего в Баку Всемирного форума городов (WUF13) запомнился высокой интенсивностью дискуссий и впечатляющим масштабом мероприятий».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила исследователь по вопросам городского развития, представитель Центра политических исследований (Center for Policy Research, Нью-Дели, Индия) Пушпа Патель, в рамках пятого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Она отметила, что WUF13, как и предыдущие форумы, организован на самом высоком уровне, а насыщенная программа делает это событие еще более интересным.

«Форум просто грандиозный. Здесь одновременно проходит огромное количество интересных программ. Порой бывает сложно выбрать, какую именно сессию посетить, но мы стараемся отбирать самые полезные и увлекательные», — поделилась она.

Делясь своими впечатлениями об Азербайджане, Пушпа Патель отметила, что из-за плотного графика форума у нее пока не было возможности поближе познакомиться со всей страной. Тем не менее, она подчеркнула, что осталась в полном восторге от городской среды Баку.

«Баку — очень красивый город. Мы посетили центр города, Ичеришехер и Белый город (Аг Шехер). Это то, что нам пока удалось увидеть», — рассказала исследователь.

Сравнивая WUF13 с предыдущими форумами, Пушпа Патель обратила внимание на его возросший масштаб. 

По ее словам, организация мероприятия находится на высочайшем уровне, а азербайджанское гостеприимство заслуживает отдельной похвалы.

«Все организовано великолепно. Гостеприимство потрясающее, еда тоже отличная. Поскольку я вегетарианка, мне иногда бывает непросто сделать выбор, но в целом все очень нравится. Люди в Азербайджане невероятно гостеприимны», — добавила Пушпа Патель.

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25