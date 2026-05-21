Захарова обвинила Никола Пашиняна в дистанцировании от ЕАЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Никола Пашиняна в систематическом игнорировании мероприятий ЕАЭС.

«Это превращается уже в систему, которую, мы так поняли, и создал на этом направлении Никола Пашинян», — заявила Захарова, комментируя отказ армянского премьера участвовать во встрече лидеров ЕАЭС.

При этом представитель российского МИД подчеркнула, что для самого объединения «никакой трагедии нет», однако добавила, что «вопрос только в самой Армении».

Напомним, ранее Пашинян заявил, что не сможет принять участие на саммите ввиду своего участия на предвыборной кампании в Армении.

Армению на саммите представит вице-премьер Мгер Григорян.